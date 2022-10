Ligue des Champions : Le Horoya marque un gros coup en déplacement

YAMOUSSOUKRO- Le Horoya Athletic Club a marqué un gros coup, ce dimanche 9 octobre 2022 pour son entrée en lice en ligue des champions africaines, la plus prestigieuse des coupes africaines de clubs.

En déplacement à Yamoussoukro, au compte du second tour de ce tournoi, le champion de Guinée, s’est imposé face à l’Assec Mimosas, un des plus grands clubs ivoiriens, sur le score d’un but à zéro. But marqué à 56ème par Pape Ndiaye.

Avec cette courte victoire à l’extérieur, les rouges et blancs de Matam s’offrent une bonne option pour la suite.

Rendez-vous dans une semaine à Conakry pour le match retour.

Africaguinee.com