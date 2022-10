Cellou Dalein révèle : "Pourquoi j’ai renoncé à ma victoire en 2020…"

CONAKRY-Récipiendaire de l’Africa Freedom Prize 2022, l’ancien premier ministre guinéen, Cellou Dalein Diallo a ouvert une parenthèse dans son discours tenu samedi 08 octobre 2022, à Johannesburg, sur les élections présidentielles de 2020 et 2010.

Le leader de l’UFDG (union des forces démocratiques de Guinée) qui s’engage à mériter la confiance placée en lui, en continuant à lutter pour porter haut le flambeau de la Liberté, a donné la raison qui l’a amené à renoncer à ses « victoires ». L’homme politique explique que c’est dans le souci de préserver la paix en Guinée qu’il a dû renoncer.

« Au cours des dix dernières années, nous avons subi toutes les formes de brimades, avec des intimidations, assignations à résidence surveillée, interdictions de manifestations, interdictions de voyager, calomnies, répressions barbares et sanglantes au cours desquelles des centaines de vies humaines ont été perdues. Mais nous n’avons jamais cédé à la tentation de la violence. Nous avons même dû renoncer, au nom de la paix et de la cohésion nationale, à deux reprises, en 2010 et en 2020, à notre victoire à l’élection présidentielle, pour que notre pays ne sombre pas dans la guerre civile », a martelé Cellou Dalein Diallo.

Ce qui rend la lutte pour la Liberté difficile

Pour l’ancien premier ministre, la lutte pour la liberté, la démocratie et l’État de droit est un combat difficile à mener « en raison des conservatismes et de la capacité des détenteurs du pouvoir dans nos pays à utiliser l’appareil d’État pour réprimer les populations et assurer l’impunité à ceux qui agissent en violation des lois ».

Toutefois, il affirme que ce combat mérite d’être mené. « C’est donc un combat qui nécessite d’énormes sacrifices. Nous faisons face à un appareil répressif capable de commettre les pires atrocités contre la population », affirme M. Diallo.

Après onze années d’un régime attentatoire aux droits de l’Homme et aux libertés fondamentales, les Guinéens, dit-il, croyaient en finir avec leurs vies de cauchemars, lorsque survint le dernier coup d’état militaire, le 5 septembre 2021.

Hélas, s’exclame le leader de l’UFDG, qui déplore le fait que les habitudes ont la peau dure en Guinée.

« Les mêmes pratiques ont refait surface : arrestations arbitraires, abandon du consensus politique au profit d’un unilatéralisme inquiétant, suspension des libertés fondamentales telles que les manifestations pacifiques, instrumentalisation de l’institution de la justice à des fins politiques. Au moment même où je vous parle, des responsables de la société civile et des leaders politiques sont persécutés, et parfois privés de leurs libertés, pour la simple raison qu’ils ne veulent pas transiger avec leurs convictions libérales et renier la défense de la démocratie et de l’État de droit », a-t-il déploré.

Pour lui, l’obtention de ce prix ne peut être considérée comme un aboutissement. « Au contraire, je perçois ce prix comme un contrat moral, un engagement mutuel entre vous et moi. À moi, cette noble mission de continuer le combat pour la liberté, la démocratie et la bonne gouvernance dans mon pays et à la fondation de poursuivre son assistance et son soutien dans cette noble lutte pour la liberté à tous les responsables politiques qui se reconnaissent dans ses valeurs.

Oui ce prix m’oblige à tenir bon, à garder le cap, à montrer la voie aux millions de mes compatriotes qui croient en moi et qui voient en moi la personne indiquée pour apporter le changement tant attendu dans le mode de gouvernance et le rapport entre gouvernants et gouvernés en République Guinée. Il m’encourage à persister, il me pousse à tenir et à persévérer. C’est un soutien inestimable pour ma personne et pour le parti que je représente », a laissé entendre l’ancien premier ministre.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com