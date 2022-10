Pétrole : La société Kamsar Petroleum change d’identité visuelle et de nom pour devenir KP

CONAKRY- La société pétrolière Kamsar Petroleum, évoluant sur le marché des hydrocarbures en Guinée change d’appellation et d’identité visuelle. Elle épouse désormais le nom de KP.

Ces deux changements majeurs sont motivés par la nouvelle orientation stratégique de la société, qui vise à devenir l’un des développeurs et fournisseurs leaders de solutions énergétiques en République de Guinée.

L'annonce a été faite ce vendredi 7 octobre 2022 par les responsables de cette société lors d'une cérémonie organisée à cet effet. Le Directeur Général de KP a dans son allocution expliqué les motivations de ce changement de d'appellation et d'identité.

"Un contenu différent pour un nouveau contenant est notre option. C'est pourquoi, nous nous dotons d'une nouvelle identité visuelle qui permettra de nous connaître mieux, reconnaître en tous lieux et en toutes circonstances. Si on reconnaît l'homme à son style, on reconnaît l'entreprise à sa marque, son label, sa réputation, son effigie qui traversent le temps et dépassent les générations", a expliqué Louis Camara.

En plus de son activité initiale qui consiste à fournir des produits pétroliers de qualité aux sociétés et au grand public, KP s’oriente désormais vers le développement de projets d’énergies renouvelables, ainsi que vers la fourniture à moyen et long terme d’énergies propres, comme l'explique son Directeur Général.

« La question environnementale est au cœur de toutes les politiques publiques, des activités humaines, en particulier dans l'économie dont nous sommes tous des acteurs dans nos secteurs respectifs. En tant qu'entreprise citoyenne, engagée dans le patriotisme économique, nous voulons saisir les opportunités que nous offrent toutes les mutations dans le monde. Nous sommes à l'heure d'une économie innovante qui préserve le cadre de vie, tournée vers des objectifs porteurs de croissance. Par exemple, les énergies renouvelables que je qualifie d'énergies propres, qui sont devenues incontournables aujourd'hui et qui nous interpellent tous, sont une de nos priorités dans la prochaine étape à franchir", a ajouté le premier responsable de la société pétrolière KP.

A partir de cet instant, cette société pétrolière change complètement de physionomie comme l'a expliqué le Directeur projet et développement de KP.

"Les lettres K et P du logo font référence à la ville de Kamsar et Petroleum le secteur d'activité dans lequel nous opérons. Une goutte évoquant le pétrole, située dans le P du logo, vient quant à elle discrètement rappeler l’activité initiale de la société. Souhaitant être fidèle à nos origines, la nouvelle identité visuelle de KP reprend l’ensemble des symboles présents dans la précédente. En plus de l’orange, le gris vient s'ajouter et symbolise les différents carburants que nous commercialisons. Nous retrouvons également le Nimba, symbole traditionnelle du peuple Baga issu de la région de Basse-Côte où l’aventure KP a débuté", a détaillé Henri Soumah.

La Directrice commerciale de KP a quant à elle, formulé des remerciements à tous acteurs qui ont participé de près ou de loin à l'accomplissement de cette laborieuse entreprise.

"Cet évènement constitue l'aboutissement d'un travail considérable de toute notre équipe qui a participé d'une manière ou d'une autre à l'édification et la mise en œuvre de cette nouvelle identité qui est en étroite ligne avec notre politique et orientation stratégique. J'exprime donc nos sincères remerciements aux clients qui ont eu confiance en nous, les collaborateurs, pour le travail d'équipe, nos partenaires pour l'accompagnement, sans oublier aussi, tous ceux qui ont de près ou de loin participé à l'accomplissement de cette laborieuse entreprise", a aussi remercié Fatou Bangoura.

Selon l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), avec des politiques, une réglementation, une gouvernance et un accès aux marchés financiers appropriés, les énergies renouvelables pourraient représenter jusqu'à 67 % de la production d'électricité en Afrique subsaharienne d'ici 2030 et avoir un impact positif considérable sur la vie des populations.

À travers donc sa nouvelle orientation stratégique, KP compte résolument participer à la mise en œuvre de cette transition énergétique en Afrique en général et en Guinée en particulier.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 666 134 023