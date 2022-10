Éducation : le groupe Bolloré offre une école primaire au district de Totala (Tokonou)

Le jeudi 6 octobre 2022, le district de Totala, situé à 25 km de la commune rurale de Tokonou, dans la préfecture de Kankan, a accueilli la cérémonie d’inauguration de sa nouvelle école primaire offerte par le Groupe Bolloré en Guinée. Une cérémonie qui a réuni une foule enthousiaste et reconnaissante venue des districts environnants. Au niveau officiel, on notait la présence du maire de la commune rurale de Tokonou, Sékou Kamissoko, le représentant de la DPE de Kankan, Saa Félix Kondiano, ainsi qu’une forte délégation du Groupe Bolloré conduite par Mohamed Lamine Sylla, Directeur des ressources humaines, et représentant du Directeur-pays, Fabjanko Kokan.

La série des interventions a commencé par celle de la notabilité. Au nom des sages de Totala, Layba Diané a souhaité la bienvenue à la délégation du Groupe Bolloré et formulé des prières pour l’entreprise et ses responsables.

De son côté, le maire de Tokonou, après avoir dit toute sa reconnaissance à l’endroit du Groupe Bolloré, s’est adressé aux bénéficiaires de l’école. « Je vous invite à garder les enfants dans cette école qui vient de nous être offerte. J’ai conscience de l’importance de nos activités champêtres. Mais nous devons garder les élèves à l’école. Le tout n’est pas de les inscrire. D’ailleurs, je vous promets que je veillerai personnellement à ce qu’ils soient à l’école », a déclaré Sékou Kamissoko à l’endroit des populations massivement mobilisées pour la circonstance. Le maire qui exhorte aussi la communauté à s’investir dans l’entretien de l’établissement scolaire.

Du côté du Groupe Bolloré en Guinée, c’est Mohamed Lamine Sylla, Directeur des ressources humaines et représentant du Directeur-pays qui a pris la parole. « Je te tiens à remercier la communauté de Totala pour cette grande mobilisation. Le Directeur-pays souhaitait être là, mais pour des raisons indépendantes de sa volonté, il n’a pu être disponible. Mais il me charge de vous dire qu’il est avec la communauté et que les actions entreprises sont en droite ligne avec la politique RSE du Groupe dont l’éducation des enfants est une partie intégrante », assure-t-il. M. Sylla met également l’occasion à profit pour lancer un message tout particulier en faveur de la scolarisation des jeunes filles. « Je demande à la communauté surtout d’inscrire les filles, car l’éducation des filles est la base du développement. Et je souscris entièrement au message du maire sur le fait que les travaux champêtres ne doivent pas empiéter sur la scolarisation des enfants », leur demande-t-il. Il les invite également à prendre soin de l’école.

Enfin, Saa Félix Kondiano, le représentant de la Direction préfectorale de l’éducation (DPE) de Kankan, après avoir également remercié le Groupe Bolloré pour le geste, s’est engagé à doter l’établissement scolaire d’enseignants dans les tout prochains jours. Et pour marquer la reconnaissance des autorités à l’endroit des donateurs, « il a été décidé de donner le nom de l’école au Directeur-Pays du Groupe Bolloré qui a eu l’idée et le courage de construire cette école à près de 750 km du site d’installation de ses bureaux », a annoncé le représentant de la DPE. Une annonce aussitôt d’applaudissements nourris. Ainsi, ‘’Ecole primaire Fabjanko Kokan de Totala’’ est le nom de l’établissement.

Il importe de noter que l’inauguration de cet établissement intervient au bon moment, dans la mesure où depuis deux ans, les enfants du district étaient privés de scolarisation, faute d’infrastructure. L’école comprend un bloc de deux salles de classe, un bureau servant de direction et un bloc de latrines. Le tout pour environ 250 millions GNF.

Elle accueille cette année 150 élèves dont 38 filles. Des élèves auxquels le Groupe Bolloré a offert des kits scolaires (sacs, ardoise, cahiers, stylos, crayons, etc.).