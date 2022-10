Dr Dansa prévient : "Il n’y aura pas de recul, nous nous battrons jusqu'à ce que la CEDEAO…"

CONAKRY-Le Président du Conseil National de Transition (CNT) n’est pas satisfait de la conduite actuelle de la CEDEAO, institution sous-régionale, qui a infligé récemment des sanctions à la Guinée.

De retour en Guinée ce vendredi 07 octobre, après un bref séjour à Bamako où il a pris part à la session d’ouverture du CNT du Mali, Dr Dansa Kourouma a été clair vis-à-vis de l’autorité régionale dirigée par le Bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo.

"Nous sommes membre fondateur de la CEDEAO. C’est grâce aux combats de nos deux premiers présidents que la CEDEAO est devenue une institution qui a pris de l'aile et de l'envol. Donc, nous allons travailler à ce que la CEDEAO soit une CEDEAO des peuples et non une institution qui défend la position des chefs d'État. Ce combat-là, nous n'allons pas nous désarmer, nous n’allons pas nous victimiser, nous n'allons baisser les bras.

Nous nous battrons jusqu'à ce que la CEDEAO soit l'institution que nous ambitionnons, conformément à la vision de ceux qui l'ont fondé. Donc, une fois encore il n’y aura pas de recul possible. Les réformes, les propositions et le combat citoyen se poursuivra jusqu'à ce que la CEDEAO fonctionne sur la base des règles d'éthique, sur les principes démocratiques et fondé sur la volonté des peuples et non la volonté des Hommes", a martelé le président de l’organe législatif de la transition guinéenne.

Revenant sur sa mission, Dr Dansa Kourouma a précisé : « Nous avons été au Mali Bamako pour une mission de travail entre le CNT Guinée et le CNT du Mali, en raison des liens d'amitié et de fraternité entre les deux pays qui traversent une étape importante de leur histoire. Nous avons été invités par nos collègues pour se joindre à eux non seulement pour réhausser la cérémonie, mais aussi profiter pour travailler sur des sujets en commun entre nos deux pays et les deux institutions. Il y a eu plusieurs perspectives qui ont été dégagées toujours dans le cadre du renforcement des liens entre la Guinée et son voisin du Mali Bamako.

Nous avons été aussi reçus par le président de la transition Malienne le colonel Assimi Goïta qui m'a prodigué de sages conseils dans le cadre de la conduite de la transition Guinéenne. Nous avons partagé de bonnes pratiques qui puissent contribuer à renforcer l'élan patriotique en prenant conscience des défis qui nous attendent par rapport à la construction des bases fondamentaux, dans ce processus démocratique équitable et durable. La Guinée et le Mali sont ensemble dans un processus de transformation. Nous allons continuer à travailler ensemble pour mettre une base solide dans ces deux pays ».

