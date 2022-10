Distinction : Cellou Dalein Diallo reçoit un prix à Johannesburg...

CONAKRY-Le leader politique guinéen, Cellou Dalein Diallo a été distingué dans la nuit du vendredi 07 octobre Johannesburg où il séjourne dans le cadre de l’Assemblée Générale du Réseau Libéral Africain (RLA).

Le président de l’UFDG (Union des forces démocratiques de Guinée) a reçu le prix de l'Africa Freedom Speech and Award de la Fondation Friedrich Naumann qui récompense des personnalités exceptionnelles qui donnent des impulsions décisives au développement de la société civile libérale en Afrique.

« En 2022, nous célébrons le leader de l'opposition guinéenne, Cellou Dalein Diallo…ancien Premier ministre guinéen qui dirige actuellement l'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), un parti politique d'opposition en Guinée », a écrit la Fondation organisatrice de l’évènement.

Ce qui a pesé…en faveur de Cellou

Fondation Friedrich Naumann décrit le leader guinéen comme une figure politique qui a consacré sa vie politique à la lutte pacifique contre le régime autocratique et la mauvaise gestion qui ont longtemps dominé la Guinée.

« Organisant la voix de l'opposition contre les multiples prises de contrôle militaires en Guinée, il a souvent été victime de la brutalité de la violence soutenue par l'État sous les différentes juntes militaires. La nouvelle junte militaire guinéenne de 2021 ne montre aucune ambition de quitter le palais présidentiel. Des restrictions à l'encontre des partis politiques sont appliquées et leurs dirigeants sont continuellement harcelés.

Malgré les défis des élections volées et un environnement politique fragile, la lutte de Cellou Dalein Diallo pour la démocratie se poursuit. Il continue de plaider pour le rétablissement d'un gouvernement légitime ainsi que pour des élections libres et équitables. Pour ses efforts, il reçoit un soutien continu des libéraux du monde entier. Nous réfléchissons sur son parcours et ses expériences de la Guinée et de la lutte pour la liberté, une lutte pour beaucoup à travers le continent africain », explique la fondation.

Les lauréats précédents incluent Mmusi Maimane, Robert Kyagulanyi Ssentamu (connu sous son nom de scène Bobi Wine) Gareth Cliff, Hakainde Hichilema et Chimamanda Ngozi Adichie.

Africaguinee.com