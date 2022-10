Dialogue : Le RPG, l'ANAD et cie durcissent leur position face à la junte…

CONAKRY- Le quatuor "FNDC Politique, RPG, Anad, CORED" a décidé de durcir ses positions vis-à-vis de la Junte militaire dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya.

Ces quatre coalitions Politiques qui rejettent le nouveau cadre de dialogue mis en place par les autorités de la transition, récusent la troïka féminine désignée par le Premier ministre Dr Bernard Gomou pour faciliter les discussions.

Ces blocs politiques dénoncent non seulement l'unilatéralisme qui a prévalu à la mise en place du cadre de dialogue mais aussi au choix des facilitatrices.

Alors que Dr Makalé Traoré et son équipe ont entamé, ce vendredi une tournée de concertation dans les différents États-majors des coalitions politiques, les leaders du quatuor "ANAD, RPG, FNDC POLITIQUE, CORED" indiquent qu'ils ne sont pas prêts à les recevoir. Crispant davantage la situation.

"Nous n'avons rien contre ces braves dames que nous respectons. Ce n'est pas elles le problème. Pour nous, il faut qu'on respecte l'esprit de l'article 77 de la Charte de la Transition. C'est non-négociable.

On ne peut pas nous mettre devant le fait accompli et nous dire de s'associer à un processus basé sur des décisions prises de manière unilatérale. Il faut qu'on définisse ensemble le format, le cadre et les points à débattre. C'est ce que l'article 77 de la charte dit", a confié à Africaguinee.com un des leaders du quatuor politique, devenu de facto le principal bloc de contestation face aux autorités de la transition en Guinée.

A suivre…

Africaguinee.com