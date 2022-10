Avoirs de l’Etat : Mamadi Doumbouya veut y voir clair...

CONAKRY-En Guinée, le Président de la Transition veut voir clair sur la situation des avoirs de l’Etat dans les banques privées -y compris les EPA- (établissements publics administratifs).

Ce n’est pas tout. Dans un bref délai, Mamadi Doumbouya exige d’avoir une situation exhaustive des dividendes versées à l’Etat en 2021.

Le chef de la junte a instruit, selon nos informations, Bernard Goumou, le Premier Ministre et Moussa Cissé, le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan de lui déposer un rapport détaillé sur la situation exhaustive des avoirs et dividendes de l’Etat pour l’exercice 2022.

Pour l’heure, le but de cette opération n’est pas encore décliné. Toutefois, il faut préciser que cette demande intervient après seulement deux semaines de l’adoption de la Loi de Finances rectificative 2022, qui prévoit un budget de 26 192,46 milliards GNF en termes de Recettes contre 30 666,73 milliards GNF en dépenses.

