L'état de Saikou Yaya Barry inquiète : "il a vomi du sang...", alerte sa défense

CONAKRY-C'est une alerte sérieuse qu’a faite ce vendredi, 07 octobre 2022, la défense de l'honorable Saikou Yaya Barry, admis d’urgence à l’hôpital Ignace Deen.

Selon maître Salifou Béavogui, le secrétaire exécutif du parti Union des Forces Républicaines (UFR), incarcéré depuis le 1er août dernier à la maison centrale de Conakry, a vomi du sang, avant son évacuation.

« Saikou Yaya Barry vient d'être transporté immédiatement à l'hôpital. Il ne peut même pas se tenir et il a vomi du sang. Son état est critique et je suis vraiment inquiet », alerte maître Salifou Béavogui.

Maitre Alseny Aissata Diallo, un autre membre du pool d'avocats du détenu, a exprimé les mêmes inquiétudes.

"Il est gravement malade. Je confirme qu'il a vomi du sang, et c'est à la demande de l'infirmerie de la maison centrale qu'il a été évacué d'urgence à l'hôpital Ignace Deen où il est actuellement entouré d'une équipe de médecins qui tentent de le sauver ", a brièvement expliqué cet avocat.

Le secrétaire exécutif de l'UFR a été arrêté le 30 juillet 2022 par des éléments de la gendarmerie à la suite des manifestations organisées à Conakry par le front national pour la défense de la Constitution.

Inculpé pour "participation délictueuse à un attroupement interdit, troubles à l’ordre public, destruction de biens publics et privés, incendies volontaires, pillages et coups et blessures", Saykou Yaya Barry, Foniké Mengué et Ibrahima Diallo croupissent en prison depuis plus de deux mois.

A suivre...

Siba Engagé et Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com