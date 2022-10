Fello Sita ou la route de l'impossible : Le combat des routiers entre Komba et Thiâghel Bôri..."vidéo"

LABE- On ne le dira jamais assez ! Le calvaire que traversent les usagers de la route régionale Labé-Madina Gounass, sur le chaînon non bitumé situé entre la sous-préfecture de Thianguel Bori (Lélouma) et celle de Komba (Gaoual) est saisissant.

Ce tronçon surnommé les « 25 kilomètres d'enfer », arpente la chaine de montagne de Fello Sita. Pour le parcourir, il faut s’armer de courage, de patience et surtout d’une force herculéenne. C’est un véritable parcours de combattant.

Sur cette traversée, le combat entre Komba et Thiâghel Bôri est rude. C’est là où on voit…tenez-vous bien, des routiers aidés par leurs apprentis, tirer à la corde un mastodonte embourbés dans la boue.

La scène est tout simplement incroyable. L'on se croirait dans un...film. Comme le témoigne cette vidéo tournée par notre reporter Thierno Oumar Tounkara qui y a fait une immersion. Regardez.