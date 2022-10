Dubréka : LafargeHolcim Guinée offre des bourses d’études aux meilleurs élèves des quartiers riverains de sa zone d’exploitation

Soucieuse de la bonne formation des enfants, futurs décideurs de demain, la société LafargeHolcim Guinée n’a pas dérogé cette année encore à sa tradition. Cette entreprise productrice de Ciment a offert des bourses d’Études et des bons de denrées alimentaires aux meilleurs élèves des quartiers riverains de sa zone d’exploitation.

La cérémonie de remise a eu lieu ce jeudi 06 octobre 2022, au siège de l’entreprise en présence de son Directeur Général Bruno Silete HOUNKPATI, du comité de voisinage ainsi que d’autres responsables de la société.

Au total, ils sont 14 lauréats, venus d’écoles secondaires et élémentaires des quartiers riverains de l’entreprise à avoir été récompensés par LafargeHolcim de Guinée. Chacun a eu droit à des fournitures scolaires, des manuels scolaires, des uniformes, des bons de denrées alimentaires et une tablette. Les lauréats seront également admis au sein de la société pour des stages pendant la période des vacances.

Cette initiative, deuxième du genre, vise à encourager les meilleurs élèves qui se sont illustrés lors des examens nationaux et promouvoir l’excellence. Elle s’inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale de l’entreprise, selon le directeur général LafargeHolcim Guinée.

« Ce sont des élèves particulièrement méritants qui se donnent à fond. Ils font de leur parcours une histoire personnelle pour réussir en restant excellents jusqu’au bout. Il est de notre devoir de les encourager aussi, ça fait partie de notre programme de responsabilité sociétale. C’’est à dire notre engagement vis-à-vis de la communauté et vis-à-vis de nos élèves », a déclaré Bruno Silete HOUNKPATI, directeur général de LafargeHolcim de Guinée.

L’éducation est la clé de voute de tout développement. La Guinée qui aspire à se développer, a besoin de compétences diversifiées. LafargeHolcim Guinée a bien compris cela et s’engage à jouer sa partition.

« Dans nos pays, avec les moyens dont nous disposons aujourd’hui, vu l’étendu du travail à faire, on a besoin de ressources. L’éducation doit être un élément de base fondamentale dont nous avons besoin. Ça commence par l’éducation à la base. Nous allons continuer à supporter ces jeunes et encourager l’excellence. Ça ne va pas s’arrêter seulement à l’attribution des bourses. Il y a dans le groupe d’élèves de l’année dernière certains qui se sont révélés l’année dernière en termes de performance qu’on a réintégrés cette année.

C’est un parcours de suivi du début jusqu’à la fin, tant que ces élèves restent méritants, travaillent correctement et donnent des résultats, nous allons continuer à les supporter jusqu’au bout. C’est un engagement de la Direction, vis-à-vis de nos communautés. Pour nous, c’est plus qu’un devoir envers la communauté », a ajouté le directeur général.

Le représentant du comité de voisinage au nom des communautés riveraines, a remercié la société LafargeHolcim Guinée pour ses nombreux services en faveur de la communauté auxquels s’ajoutent la récompense de ces élèves lauréats.

« Pour la deuxième fois, nous assistons à une remise de bourses scolaires à nos enfants. Nous sommes très fiers de la société LafargeHolcim de Guinée qui est l’une des plus grandes dans la commune de Dubréka. Nous la remercions très sincèrement pour tout ce qu’elle est en train de poser pour la communauté. Nous sommes très fiers de cette société qui ne cessent de nous appuyer.

Elle a offert des forages pour les communautés, elle fait de l’assistance à travers des dons de denrées alimentaires, construit des écoles… Nous sommes très contents d’elle. Aider nos enfants à bien étudier, cela n’a pas de prix. On ne cessera jamais de remercier LafargeHolcim Guinée. Car l’éducation est au centre de tout. Ces enfants constituent la relève de demain pour un avenir meilleur. Donc, merci pour tout », a déclaré Alpha Oumar Camara.

Bénéficiaires de cette bourse, Mariama Kodjo Bah, première de son école au BEPC, session 2022 n’a pas caché sa joie. Elle exprime sa reconnaissance à l’endroit des bienfaiteurs.

« Je suis très contente et fière d’avoir gagné cette bourse. C’est un mérite car j’ai été première de mon école et c’est avec beaucoup de joie que je reçois ces fournitures scolaires, ces denrées alimentaires et tous ces biens. Je remercie sincèrement les donateurs et j’encourage mes camarades à faire comme moi car avec le travail, eux aussi peuvent gagner cette bourse comme moi », a-t-elle lancé.

Au nom des récipiendaires de ces bourses, le principal du collège Ansoumanyah a exprimé sa joie pour cette énième récompense des élèves de son école et ceux des quatre autres quartiers voisins.

« Nous sommes contents…de ces gestes. Nous adressons nos remerciements au généreux donateur. Nous souhaitons qu’on aide ces enfants dans le choix des filières lors des orientations. Car cela est extrêmement important pour leur avenir professionnel. Merci à la société LafargeHolcim Guinée et nous sommes fiers de vous », a déclaré Michel Namory Camara.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 664 72 76 28