Crief : Un ancien ministre d'Alpha Condé attendu à la barre...

CONAKRY-C'est une information Africaguinee.com ! L'ex ministre de la Santé du défunt régime a maille avec la justice guinéenne.

Le Général-médecin Rémy Lamah puisqu'il s'agit de lui est attendu à la barre le lundi, 10 octobre 2022. Il est poursuivi devant la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF) pour corruption dans la passation, exécution et le contrôle des marchés publics et complicités.

Des faits punis par les dispositions des articles 19, 771, 776 du Code Pénal et 52 de la loi 041/AN du 05/07/2017.

Il faut rappeler que les accusés dans ce dossier dont la partie civile est l'agent judiciaire sont le Général médecin Rémy Lamah et SOGUIMAP SARL.

