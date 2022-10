Refoulé à l’aéroport, l'attaché à l’information de Cellou raconte : "Le policier m'a dit..."

CONAKRY-Le responsable du pool digital de la cellule de communication de l’UFDG et attaché d'information de Cellou Dalein Diallo a été refoulé alors qu’il était en instance de voyage à l'étranger, ce jeudi 6 novembre 2022 à aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry.

Mamadou Aliou Goubhoye Diallo, invité par la Fondation Frédéric Nauhman pour participer à une série de rencontres avec l'Alliance Libéral Africain qui doit se tenir à Johannesburg en Afrique du Sud, est arrivé à l'aéroport à 5h du matin pour accomplir ses formalités du voyage avant le départ prévu à 8h 30 minutes. Patatras ! Un refus lui a opposé par les services de police peu avant l’embarquement. Raison invoquée ? Son nom figurerait sur une liste noire des personnes interdites de quitter le pays.

Interrogé par Africaguinee.com, ce jeune cadre de l'union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), nous a expliqué comment des policiers postés à l'aéroport de Conakry l'ont empêché de prendre son vol pour Johannesburg.

"C'est quand je suis arrivé au niveau de la police des frontières pour aller dans la salle d'attente, qu'un agent a pris mon passeport et l’a contrôlé. Pour un premier temps, il m'a dit que c'était correct de passer. Mais 20 secondes plus tard, il me rappelle et me demande de revenir et de lui remettre mon passeport pour vérifier à nouveau, je lui ai remis mon passeport à nouveau. Mais finalement j'ai vu c'est affiché sur son écran "personne interdite de voyager" avec toutes les coordonnées.

Après il m'a dit de l'attendre, il est sorti de sa cabine pour aller voir son chef. Un autre policier est venu me trouver et m'a demandé de le suivre. Celui-ci m'a demandé si j'avais un problème avec la justice ou autre chose, je lui répondu que je n'ai aucun problème à ma connaissance. Ensuite, il m'a diffusé d'autres surnoms et je lui ai dit que non le nom que j'ai se trouve dans mon passeport et c'est Mamadou Aliou Goubhoye Diallo.

Après, il a appelé son chef qui se trouvait en bas. Ce dernier lui a demandé de me faire descendre. Nous sommes allés ensemble dans son bureau. Celui-ci aussi m'a posé les mêmes questions de savoir si j'avais des problèmes, j'ai répondu non. Ensuite il m'a dit et pourtant dans notre serveur c'est écrit ici "personne faisant partie des gens qui ne doivent pas sortir du pays". Je lui ai demandé pour quel motif mais il m'a dit qu'il ne sait pas. Après, je lui ai dit de me dire qui il faut contacter pour que je sache qu'est-ce que j'ai fait pour être empêché de sortir. Il a passé deux appels et il m'a dit : "on est tous jeunes, on voulait t'aider mais l'ordre vient d'en haut. On nous a dit de ne pas t'arrêter et de ne pas retirer ton passeport mais de te débarquer, que tu ne dois pas sortir du pays".

Je lui ai demandé après qui lui a dit ça mais il a dit qu'il ne sait pas. Après je lui ai dit : comme vous avez l'habitude d'avoir ces genres des problèmes, comment on peut trouver une solution et quelle est la personne qu'on doit contacter pour connaître par exemple le motif du problème qui existe ? Il a répondu qu'il ne peut pas m'aider et qu'il a juste reçu l'autorisation de ne pas me laisser voyager. C'est en ce moment qu'on m’a remis mon passeport. Je suis sorti tranquillement de l'aéroport", nous a confié Mamadou Aliou Goubhoye Diallo.

Les raisons du voyage…

"Je partais pour une conférence de trois jours en Afrique du Sud. J'avais un billet d'avion aller-retour. Je devais revenir le 11 novembre. Mais je ne vais pas porter plainte parce que je sais qu'il y a eu des gens qui ont été tués. Des plaintes ont été déposées mais qui n’ont jamais abouti. Donc, ce n'est pas un empêchement de voyage qui va aboutir. Je sais que même si je porte plainte, ça ne va aboutir nulle part", a indiqué ce proche de Cellou Dalein Diallo.

A suivre...

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 666 134 023