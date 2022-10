Mali-Guinée : Dansa Kourouma et Malick DIAW, engagés à cimenter les relations entre les deux parlements transitoires

Le Président du Conseil National de la Transition à la tête d'une délégation de son institution, poursuit son séjour de travail au Mali.

Mercredi 05 octobre 2022, Dr. Dansa Kourouma a pris part à la première réunion du bureau du CNT du Mali. Tout un symbole dans le cadre de la coopération entre les parlements transitoires de ces deux pays voisins ouest africain. L'initiative vise également à cimenter davantage les liens fraternels et amicaux entre Guinéens et Maliens.

Aujourd'hui, cette coopération est nourrie et entretenue par les colonels Mamadi Doumbouya et Assimi Goïta.

S'exprimant à cette occasion, le Président du CNT s'est réjouis de la convivialité et la confraternité qui ont caractérisés les échanges sous fonds de complémentarité entre les deux parties. Dr. Dansa Kourouma a aussi noté que cet acte va au-delà des discours et matérialise ainsi, la ferme volonté des deux parlements à marquer la véritable intégration par l'action.

Plusieurs sujets d'intérêts communs ont été débattus entre les conseillers nationaux Maliens et Guinéens. Cette rencontre constitue un point de départ d'une série d'activités qui sera menée conjointement entre les deux institutions législatives.

Avec cette initiative, les autorités des deux pays entendent imprimer une nouvelle dynamique qui favorisera l'intégration socio-politiques économique et culturelle.

Cellule de Communication du CNT