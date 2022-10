Électrification du centre de santé Djènè Kaba de Kankan...

Grâce au soutien de la Banque Mondiale et à l’énergie solaire, le personnel du centre de santé Djènè Kaba Condé peut désormais travailler la nuit. UNICEF Guinée

Le centre de santé Djènè Kaba Condé est situé dans le quartier périphérique de la ville de Kankan. Dans cette région de la Guinée, peu de structures ont accès à l'électricité.

Quand un patient arrivait la nuit, le personnel du centre avait peu de moyens pour s'éclairer. « Une nuit, nous avons reçu une femme qui avait été poignardée sept fois par sa coépouse. Elle saignait beaucoup. Nous avons allumé nos torches et nos téléphones pour pouvoir lui faire ses sutures. Il faisait très chaud, on se ventilait avec des morceaux de cartons. C'était difficile de travailler dans ces conditions, sans ventilateurs ni lumière, mais nous sommes quand même parvenus à lui sauver la vie. Le premier jour où nous avons allumé les ampoules ici, tout le monde était émerveillé. Beaucoup de gens sont venus regarder pour satisfaire leur curiosité. Avant, on accueillait qu’un à deux patients la nuit par semaine, mais maintenant, on en reçoit toutes les nuits et ils sont contents de nos services », témoigne Dr Mamadou Baldé, Chef du centre de santé Djènè Kaba Condé.

Kadiatou Condé âgée de 23 ans est maman de 3 enfants. Elle habite le quartier Bordo où se situe le centre de santé. Elle y venait pour ses consultations et vaccinations durant sa grossesse. Elle a été très heureuse et rassurée de voir le centre de santé éclairé pour son accouchement. « Quand je venais pour mes consultations prénatales, il faisait très chaud dans le centre. Avec ma grossesse très avancée, je demandais parfois à aller dehors pour la ventilation. Quand je suis venue pour accoucher, le centre était électrifié. Je me suis même demandée si c’est le même centre de santé ! Remplie de joie, j’en ai parlé à toutes mes amies. Beaucoup d'entre-elles se sont tournées vers ce centre pour leurs soins. »

Grâce au soutien de la Banque Mondiale, le centre de santé bénéficie maintenant d'un accès à l'électricité via l’énergie solaire et un système de batterie. Le personnel du centre de santé Djènè Kaba Condé peut désormais travailler dans de meilleures conditions, et notamment la nuit. Le centre de santé est devenu attractif grâce à son éclairage. Les élèves du quartier y viennent quand la nuit tombe pour réviser leurs leçons et profiter des ventilateurs.

Unicef Guinée