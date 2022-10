La famille de Makambo brise le silence : "S’il s’avère que Toumba s’est réconcilié avec Dadis…"

N’ZÉRÉKORÉ- Le 03 décembre 2009, le capitaine Moussa Dadis Camara, à l’époque chef de la junte au pouvoir, était la cible d’une tentative d’assassinat au camp Koundara, actuel camp Makambo. Ce jour, l’ex homme fort de la Guinée avait été sauvé de justesse par le commandant Joseph Makambo Loua, officier du bataillon autonome de la sécurité présidentielle. Il avait perdu la vie en sauvant Dadis Camara, aujourd’hui en maille avec la justice de son pays pour les crimes commis en 2009 au stade de Conakry.

Dans le sillage de l’ouverture de ce procès du 28 septembre la semaine dernière, une nouvelle tonitruante a envahi la toile et les médias. Une réconciliation entre Toumba Diakité et Dadis Camara en prison. Le premier est accusé d’avoir non seulement attenté à la vie du second mais aussi d’avoir tué le commandant Makambo. Qu’en pense la famille de Makambo de tout ça ? Que réclame-t-elle ?

Un reporter d’Africaguinee.com a rencontré des proches du béret rouge ce mardi 4 octobre 2022, à Niampara, localité située dans la préfecture de Nzérékoré.

« Aujourd’hui nous voulons que justice soit rendue. Nous voulons connaitre réellement qui a ôté sa vie. Ce crime ne peut pas rester comme ça impuni. Nous sollicitons que justice soit rendue en sa faveur. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide et de nous aider puisque personne ne voudrait voir son parent mourir de la sorte », réclame Nèma Théa, neveu du feu Joseph Makambo Loua et porte-parole de la famille.

Selon lui, Joseph Makambo Loua était le pilier sur qui reposaient toutes les charges familiales surtout de l’éducation des enfants. Mais depuis son assassinat, la famille vit dans une dèche totale. Elle se nourrit des travaux champêtres. La mort du commandant Makambo est encore présent.

‘’Nous avons appris avec tristesse la mort de Makambo. Après la nouvelle, nous nous sommes rendus à Conakry pour les obsèques et après les obsèques, on nous a dit qu’il faut attendre le retour de Dadis (qui était évacué au Maroc). Nous sommes restés à l’attente durant toutes ces années. Mais jusqu’à présent, nous n’avons rien eu de potable dans cette situation. Nous voulons enfin connaître la vérité sur la mort de Makambo.

Il y a des personnes qui parlent de fois au nom de la famille de Makambo qui perçoivent parfois même des cadeaux dans ce cadre. Mais c’est ici la vraie maison de Makambo, je veux dire sa famille proprement dite, mais nous n’avons jamais reçu une assistance depuis sa mort. Comme vous le constatez, c’était lui qui était le soutien de la famille puisque c’est lui surtout qui soutenait l’éducation des enfants.

Mais depuis sa mort, les enfants sont retournés au village. Actuellement, nous vivons des travaux champêtres avec des enfants qui ont été déscolarisés. Ses propres enfants au nombre de trois que nous connaissons, sont actuellement dispersés. Quand ils viennent au village, ils ne restent pas longtemps’’, déplore-t-il.

Sur la question d’une éventuelle réconciliation entre Toumba et Dadis Camara, la famille ne cache pas sa position. « S’il s’avère que Toumba s’est reconcilié avec Dadis, cela ne va pas du tout nous plaire. Nous n’avons pas encore la confirmation, mais si cela se confirme ce sera très mal accueilli par la famille de Makambo », avertit Nèma Théa.

De nos jours, la maman du feu Joseph Makambo Loua vit une situation pitoyable. Très avancée en âge et malade, elle ne parvient plus à se tenir sur ses deux pieds. Treize ans après la mort tragique de son fils, elle n’arrive à se remettre de ce choc.

« C’est lui qui s’occupait de moi de ma santé de ma nourriture, c’est lui qui faisait tout pour moi. Aujourd’hui, je suis immobilisée à la maison je ne peux plus marcher. Tout ce que je trouvais c’est lui qui me l’apportait mais voilà qu’on a ôter son âme. Enfin de compte vous voyez comment je suis ? », soupire madame Agnes Kolié, maman du feu Joseph Makambo Loua.

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant régional d'Africaguinee.com

