Initiatives fortes et actions urgentes en vue : le FNDC décide de repartir au front contre le CNRD…

PARIS-Face à l’intransigeance de la junte militaire au Pouvoir en Guinée, le FNDC (front national pour la défense de la constitution), dissous le 06 août dernier, se réorganise depuis Paris.

Après un petit temps d’observation, le mouvement citoyen décide à nouveau de partir au front pour faire « plier » le CNRD (comité national du rassemblement pour le développement), qui garde une sérénité malgré les sanctions de la Cedeao qui viennent de frapper certains de ses membres.

Ce mardi 4 octobre 2022, une mission de la coordination nationale du FNDC conduite par son responsable des stratégies et planifications, Sékou Koundouno a eu entretien avec leurs avocats internationaux. Objectif, faire le point sur les initiatives judiciaires en cours, devant les juridictions et institutions internationales, mais surtout de déterminer les actions urgentes à mener, a appris Africaguinee.com.

Cette urgence est commandée, d’après nos informations, « par les violations graves des droits de l'homme, le manque de dialogue, la restriction de l'espace civique, l'interdiction systématique des manifestations, la violation de la charte de la transition mais aussi la défiance du CNRD vis à vis de la communauté internationale ».

Comme actions urgentes que le FNDC appuyé par ses avocats, compte mener, il y a tout d’abord, le renforcement du dispositif de monitoring des écrits, discours et tout autre acte susceptible d'entraîner la répression des futures manifestations pacifiques citoyennes et de menacer l’exercice des libertés individuelles et collectives sur tout le territoire national en rapport avec les juridictions supranationales et organismes de défense des droits de l’Homme.

« D’autres initiatives fortes ont également été décidées. Elles feront l’objet d’une mise en œuvre rapidement », ont annoncé ce mardi 4 octobre 2022 maitre William BOURDON et son confrère maître Vincent BRENGARTH.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com