Guinée : Mamadi Doumbouya appelé à gracier le Colonel Alpha Barry

CONAKRY- L'avocat du Colonel Mamadou Alpha Barry plaide le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya d’accorder une grâce présidentielle à l'ancien porte-parole du Haut Commandement de la gendarmerie nationale, le Colonel Mamadou Alpha Barry.

Cet officier supérieur de l’armée a été interpellé et placé en garde à vue à la gendarmerie mobile N°3 au mois de mars 2020 puis déféré au tribunal militaire où il a été condamné le 11 novembre 2020 à 5 ans d’emprisonnement pour "vol aggravé".

Suite à l'appel interjeté par le collectif de ses avocats, sa peine a été ramenée à 4 ans. Depuis, plusieurs demandes de mise en liberté ont été adressées à la chambre spéciale des appels militaire de la cour d’appel de Conakry, mais qui n'ont toujours pas été examinées.

"En novembre 2022, le Commandant Mamadou Alpha Barry va purger plus de la moitié de sa peine. Il a déjà purgé plus de 2 ans et quatre mois de prison. Donc à ce stade, la procédure est toujours pendante... Une nouvelle demande de mise en liberté a été adressée à la chambre spéciale des appels militaires de la cour d’appel de Conakry depuis le 22 août 2022. Cette demande n'est pas encore examinée jusqu'à nos jours", déplore Me Salifou Béavogui qui lance un appel au président de la transition.

"Je réitère une fois de plus mon appel au chef de l’Etat, le président de la transition à l’effet d’accorder son pardon, sa grâce à cet officier de gendarmerie pour qu’il puisse recouvrer sa liberté et se consacrer à sa petite famille puis continuer à servir la nation guinéenne. Je souhaite vivement sa clémence. Si une grâce est envisagée cette année en faveur du 64ème anniversaire de l’indépendance, j’aurais souhaité que le colonel Mamadou Alpha Barry puisse bénéficier de cette largesse de la loi par monsieur le président de la République’’, a lancé l'avocat du Colonel Mamadou Alpha Barry.

Dossier à suivre...

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com