Burkina : Ce que Embalo et ses pairs de la Cedeao exigent des putschistes…

CONAKRY-Le Président en exercice de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a adressé dimanche 2 octobre 2022, au nom de ses pairs, un message clair aux militaires qui ont renversé le Lieutenant-Colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, au Burkina Faso.

Umaro Sissoco Embalo indique avoir suivi avec préoccupation l'évolution de la situation dans cet État membre de la Cedeao depuis le 30 septembre 2022.

« J’applaudis le peuple du Burkina Faso et invite celui-ci à régler ses différends par le dialogue, et non par la violence. J'exige des autorités burkinabés à respecter l'engagement pris avec la CEDEAO (pour un retour à l’ordre constitutionnel dans 24 mois à compter du 1er juillet 2022) », a indiqué ce soir le Chef de la Cedeao.

Arrivé au pouvoir le 24 janvier dernier par un coup d’Etat, le Lieutenant-Colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a été renversé ce 30 septembre par un groupe jeunes officiers. Il a été contraint à la démission ce dimanche 2 octobre 2022, avant de se réfugier au Togo, après une médiation menée par les autorités coutumières et religieuses du Faso.

Umaro Sissoco Embalo, au nom de l'Autorité des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, a salué les différentes parties d'avoir accepté un règlement pacifique de leurs différends

Dans le cadre de l'engagement de l'autorité sous-régionale pour la paix et la stabilité dans ce pays, il annonce qu’une délégation de la CEDEAO se rendra à Ouagadougou ce 3 octobre 2022. Elle sera conduite par Mme Suzi Carla Barbosa, Ministre des Affaires étrangères de la Guinée Bissau et comprendra également la présence de Mahamadou Issoufou, ancien Président du Niger et Médiateur de l'organisation ouest-africaine et Dr. Omar Alieu Touray, Président de la Commission de la CEDEAO.

A suivre...

Africaguinee.com