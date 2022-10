Indépendance de la Guinée : Témoignage du doyen Ibrahima Caba Bah…

Labé-La Guinée célèbre ce 02 octobre 2022 l’an 64 de son accession à l’indépendance. Cette date historique a été précédée par une autre mémorable. Le vote référendaire du 28 septembre 1958. Le doyen Ibrahima Caba Bah, compagnon de l'indépendance, avait participé à la campagne pour le vote du « NON » historique. Témoignage.

« La journée du 28 septembre 1958 proprement dite je l'ai vécue à Paris où j'étais en vacances. J'étais fonctionnaire guinéen, cadre métropolitain. A ce titre, j'avais droit d'aller en France pour des vacances.

C’est là-bas où j'ai fait en partie la campagne du référendum. Le vote aussi, c’est à Paris où je l'ai accompli. J'ai suivi ça de très près parce que j'ai quitté Conakry le 25 août. C'est-à-dire le jour même où le général De Gaulle était arrivé à Conakry. Le lendemain à Paris, tous les journaux en parlaient.

Le 28 septembre est une date évidemment mémorable dont on doit se réjouir. Ce qui s'est passé est le travail de toute la population guinéenne unie comme un seul homme pour dire NON. Ce n'est pas seulement celui du PDG.

Ce qui a donné l'occasion à la Guinée de dire non, ce sont les événements d'Algérie. A l’époque, la France était en guerre contre l'Algérie. Les français considéraient ça comme une guerre civile alors que les algériens voulaient montrer le contraire.

J'enseignais à l'époque. Avant le 28 septembre, j'ai participé à la sensibilisation de la population pour accepter cette indépendance. On faisait des conférences un peu partout dans le pays, on partait surtout dans les marchés hebdomadaires, on haranguait les foules pour leur dire OUI à l'indépendance.

Il faut dire qu'avant le 25 août, personne ne savait comment ça allait se passer. Mais quand De Gaulle est venu ici, et qu'il ait dit si la Guinée veut l'indépendance, elle peut la prendre en votant Non, ça a renforcé cet enthousiasme. Le 28 septembre, les citoyens guinéens ont voté partout pour rejeter la constitution proposée par le colon. Le 02 octobre, l’indépendance a été proclamée », se souvient le doyen Kaba Bah.

Propos recueillis par Thierno Oumar Tounkara

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 622 24 56 33