Guinée : la journée du lundi 03 octobre déclarée fériée…

CONAKRY-En Guinée, la journée du lundi 03 octobre 2022 est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national, selon une note officielle consultée par Africaguinee.com, dans la soirée de ce dimanche 2 octobre 2022.

« A l’occasion de la fête de l’indépendance, le ministère du Travail et de la Fonction Publique porte à la connaissance des travailleurs, travailleuses et agents des secteurs publics, privés et mixtes que la journée du lundi 03 octobre 2022, est déclarée, fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire nationale », lit-on sur la note signée par le ministre Secrétaire Général du Gouvernement, Abdourahmane Sikhé Camara.