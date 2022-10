Fête de l’indépendance : Le message de Mamadi Doumbouya à la place des Martyrs…

CONAKRY-La Guinée célèbre ce dimanche 02 octobre 2022, le 64ème anniversaire de son accession à l’indépendance.

A cette occasion, le Président de la Transition, le colonel Mamadi Doumbouya a déposé une gerbe de fleur à la place des martyrs, située non loin du palais Mohamed V.

Il s’agit d’un « rituel » traditionnel effectué en mémoire des héros. Il a ensuite délivré un court message que nous vous proposons ci-dessous.

« Bonne fête à tous les Guinéens ici et ailleurs. Santé, prospérité et beaucoup d'énergies pour nous permettre sincèrement de traverser cette période et avoir un avenir meilleur pour nos enfants », at il déclaré.

Le Président de la transition est attendu à l’esplanade du Palais du Peuple où un défilé des troupes est prévu.

Siba Guilavogui

Pour Africaguinee.com