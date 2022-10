Défilé du 02 octobre : Les véhicules de Conté et Sékou Touré en "guest-star"

CONAKRY- C’est l’une des images fortes du défilé organisé ce dimanche 2 octobre 2022 à l’esplanade du palais du peuple de Conakry, en marge des festivités liées au 64ème anniversaire de l’indépendance de la Guinée.

Les véhicules de commandement des deux anciens présidents guinéen, les feus Ahmed Sékou Touré (1958-1984) et Général Lansana Conté (1984-2008) étaient au défilé.

La limosine blanche de Sékou Touré et la Mercédès bleue de Lansana Conté ont défilé dare-dare devant une assistance joyeuse et sous les regards du colonel Mamadi Doumbouya.

A leur bord, il y avait des proches des deux défunts chefs d’Etat. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci-dessous.