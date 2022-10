1xBet et le PSG vous proposent la Promo GOAALden Paris

La collaboration entre 1xBet et le PSG offre déjà des surprises excitantes et des opportunités de gagner pour les fans de football et les parieurs du monde entier. La promotion 1xBet GOAAALden Paris offre la possibilité d'obtenir de superbes récompenses pour les passionnés de football qui parient sur leur équipe favorite. La cagnotte contient des gadgets étonnants et les dernières technologies de grands fournisseurs comme Apple, Microsoft, MSI, Nintendo et GoPro, pour n'en citer que quelques-uns.

Comment participer à la promotion

Si vous souhaitez participer à la promotion GOAAALden Paris sur 1xBet et avoir une chance de gagner des prix incroyables, il vous suffit de suivre quelques étapes simples. Tout d'abord, vous devez créer un compte chez 1xBet, au cas où vous ne seriez pas déjà membre.

La création d'un nouveau compte ne prend que quelques minutes, et vous pouvez choisir parmi plusieurs façons de vous inscrire. Une fois que vous avez vos identifiants de connexion, accédez à votre compte et assurez-vous de :

Visiter la page de la promotion sur le site Web de 1xBet. Participer en acceptant les conditions de participation et en cliquant sur le bouton "Participer". Placer un pari d'au moins 3 USD sur le nombre exact de buts marqués par le PSG lors du match. Recevoir des tickets pour les paris placés selon les règles. Participez aux trois tirages au sort de chaque étape de la promotion pour savoir si vous êtes le gagnant.

Quels sont les prix ?

Chacune des trois étapes de la promotion est accompagnée de prix passionnants, principalement représentés par des gadgets sympas et les plus récents smartphones, montres intelligentes, ordinateurs, tablettes, haut-parleurs, et bien d'autres encore.

Voici les périodes pour chaque étape de la promotion GOAAALden Paris :

Étape 1 - 12.08.2022 - 10.09.2022

Étape 2 - 11.09.2022 - 16.10.2022

Étape 3 - 17.10.2022 - 13.11.2022

Les prix comprennent un système de jeu MSI MEG Trident X 11TE-2263RU, un ordinateur portable de jeu MSI, un MacBook Pro 13, un iPhone 13 Pro Max, et bien d'autres encore.

Vous trouverez plus de détails sur la cagnotte spécifique de chaque étape sur la page de la promotion sur le site de 1xBet. A la fin de chaque étape, un tirage au sort aura lieu pour sélectionner les gagnants et leur offrir leurs récompenses.

Profitez au maximum des matchs du PSG avec cette formidable promotion 1xBet !