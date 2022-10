Massacre de 2009 : Après les versions de Dadis et Toumba, voici celle de Pivi…

CONAKRY-Accusé d’avoir joué un rôle dans les exactions de 2009 au stade de Conakry, le colonel Claude Pivi a livré sa version des faits.

L’officier qui a été incarcéré le 27 septembre dernier, a réfuté les charges retenues contre lui, selon l’ordonnance de renvoi dévoilé par le président du tribunal criminel de Dixinn, Ibrahima Sory 2 Tounkara, à l’ouverture du procès le 28 septembre 2022.

Lors de son interrogatoire devant les magistrats instructeurs Claude Pivi déclare que le 28 septembre 2009, à 6h il s'est rendu à Maneyah dans Coyah en mission du président de la république pour traquer les malfrats qui avaient détourné les véhicules de l'armée. Voici sa version.

« De retour au camp Alpha Yaya Diallo, juste après son compte-rendu de mission, il explique avoir croisé des hommes qui disaient que des militaires sont allés tirer sur la population au stade du 28 septembre.

Revenus sur ses pas pour informer le Président Dadis Camara et lui demander qui avait donné cet ordre, ce dernier aurait répondu ignorer. Puis deux jours plus tard, on l'aurait informé que contrairement aux rumeurs, Toumba Diakité était en réalité allé au stade pour sauver des leaders.

Une semaine après, il aurait sollicité du ministre de la défense Sékouba Konaté que Toumba Diakité soit arrêté mais celui-ci aurait refusé. Le président Moussa Dadis Camara aurait également refusé car selon lui, Toumba était parti au stade pour protéger la vie des leaders politiques.

Pour lui, Toumba aurait gâté le travail de Thiegboro qui avait été désigné par le président Dadis pour assurer le maintien de l'ordre au stade. Et que c'est du président Dadis qu'il a appris la désignation de Thiegboro pour la mission du maintien de l'ordre au stade du 28 septembre. Cependant, Dadis ne lui a pas donné d'explications sur des consignes particulières qu'il a donné à Thiegboro pour le maintien de l'ordre au stade du 28 septembre.

Il déclarait en outre qu'il n'était pas au courant de la tenue d'un tel meeting, qu'il n'a non plus assisté à une réunion en ce sens. Il précise que toute la semaine qui a précédé cette date, il travaillait la nuit et se reposait la journée. Que son travail consistait à traquer les militaires non contrôlés et indisciplinés.

Il déclare ne pas savoir où avait été détenus les manifestants qui étaient arrêtés, ne rien savoir des viols ni des manifestants ni des fosses communes. Il affirmait enfin que ses unités n'ont ni reçu ni torturé des personnes, qu'elles se sont toujours illustrées dans la sécurisation et la protection des personnes et des biens. Il n'a jamais été à Cosa avec qui que ce soit".

A suivre…

Africaguinee.com