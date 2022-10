Kindia : Des cadres du FDSI outillés sur la gestion axée sur les résultats...

KINDIA-Les rideaux sont tombés ce vendredi 30 septembre 2022 à Kindia sur l'atelier de formation des cadres du fonds de développement social et de l'indigence. Cette formation qui avait pour thème « la gestion axée sur les résultats et la refondation de l’Etat » a tenu toutes ses promesses.

Après trois jours d'échanges entre les directeurs techniques, régionaux, préfectoraux, communaux et des responsables des services relevant de la direction générale du FDSI, une lueur de satisfaction se lisait sur le visage des participants. La cérémonie de clôture a été présidée par Guillaume Hawing, ministre de l'enseignement pré universitaire et de l'alphabétisation. Dans son discours de circonstance, le Directeur Général du Fonds de Développement Social et de l’Indigence (FDSI) est revenu sur les grands axes de cette formation.

« Les thèmes qui ont été choisis à savoir la gestion axée sur les résultats et la refondation de l'Etat, sont d’actualité. Donc, il était important de faire comprendre à nos directeurs techniques préfectoraux et régionaux et chefs de services, leur sens. Pour un cadre, il ne suffit pas de dire je suis venu à l'heure au bureau et j'ai quitté à l'heure. Le plus important, c'est qu'avant de quitter, c’est de dire voilà ce que j’ai laissé comme résultat au terme de la journée.

L’autre message, c’était de leur expliquer, la vision du fonds de développement social et de l'Indigence, leur faire comprendre la vision, les valeurs et les concepts défendus par le CNRD et son président le colonel Mamadi Doumbouya Chef suprême des armées. Ces valeurs sont cardinales si nous voulons travailler pour ce pays en vue de favoriser le repositionnement de notre administration mais également la rectification institutionnelle. Donc, voilà entre autres des principes que nous avons partagé durant les trois jours de formation avec le personnel du fonds de développement social et de l'Indigence", a fait savoir Lansana Diawara.

Mamoudou Touré, directeur régional du fonds de développement social et de l'Indigence de Kindia s'est réjoui de cette formation. Il témoigne que les notions apprises lui permettront d’améliorer sa façon de travailler.

« Cette formation qui avait pour thème la gestion axée sur les résultats et la refondation de l'Etat, nous a été un outil de service quant à la valorisation de l'administration publique guinéenne. Nous allons transmettre fidèlement et de façon très efficace la copie idéale de cette formation pour pouvoir changer les mauvais comportements qui gangrènent l’administration du pays », a indiqué M. Touré.

Depuis Kindia, Chérif Keita

Pour Africaguinee.com