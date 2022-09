Téléphonie mobile : Cellcom Guinée lance la « Campagne Plus » pour satisfaire ses abonnés

CONAKRY-La société de téléphonie mobile Cellcom Guinée a procédé ce vendredi, 30 septembre 2022 au lancement de la Campagne Plus pour le grand bonheur de ses abonnés. Cette nouvelle promo qui démarre demain samedi, 1er octobre 2022 est un long processus au cours duquel, les clients pourront bénéficier de plusieurs améliorations dont celui de la réduction considérable des frais de connexion.

Désormais, tout abonné Cellcom Guinée pourra surfer sur internet à partir de 800 francs guinéens qui, en fonction du niveau de consommation peut s'étendre jusqu'à 30 jours. A cela s'ajoute l'achat de forfait internet pour une tierce personne dans un groupe d'amis à un prix préférentiel comme un Friends and Family pour la Data.

Au terme de la Campagne Bérédé lancée dès au début des grandes vacances dans le but d'accompagner les jeunes, Cellcom Guinée a offert aux gagnants, un lot de cadeaux composés d'un téléphone Iphone 12 Pro Max, des Play Station (PS4 et PS5) et d'un casque virtuel.

Emmanuel Léno qui ne croyait pas à cette promo à cause des préjugés fait partie des heureux gagnants. Grâce à Cellcom Guinée, cet étudiant peut se frotter les mains. Car, en lieu et place de son petit téléphone, il a reçu un IPhone 12 Pro Max.

« Je suis content d'avoir participé à cette campagne. Au début je ne croyais pas mais j'ai tenté ma chance en composant * 605#. A chaque fois, on me facturait 3000 GNF mais je ne me suis pas découragé. Aujourd'hui, Dieu merci j'ai gagné et je peux dire que Cellcom Guinée est le numéro 1. Ce téléphone me permettra de faire mes appels et de me connecter surtout que c'est un téléphone de luxe et de qualité. Je vais rentrer dans ma préfecture Kissidougou avec un IPhone en main », s'est-il réjoui.

Dans la poursuite de ses nobles actions visant à assurer le bien-être des abonnés, Cellcom Guinée a profité de la fin de la campagne Bérédé pour lancer la Campagne Plus dont l’objectif est d'apporter une amélioration au niveau des services, de la couverture et du réseau. Selon Mariam Sy, Directrice Marketing et Communication de Cellcom Guinée, cette nouvelle offre est une réponse donnée à la demande des abonnés.

« Souvent dans les quartiers quand nous rencontrons des clients, ils disent qu'on aime bien Cellcom mais on voudrait vraiment avoir plus. Donc c'est à cela que nous répondons en leur offrant à partir de ce mois d'octobre, plus de couverture, plus de réseau, plus de réduction et d'accessibilité. C'est pourquoi, nous avons fait une réduction sur tous les prix de nos forfaits internet qui désormais à partir de 800 francs guinéens », a-t-elle fait savoir.

Faciliter l'accès à tous les services de télécommunication (Appel, SMS, Internet) pour chaque Guinéen au meilleur coût sur le marché est la volonté affichée par Cellcom Guinée.

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com