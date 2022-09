Prix entrepreneur social : Orange Guinée récompense les lauréats de l’édition 2022

CONAKRY-Les lauréats du « Prix national Orange de l’Entrepreneur social Afrique et Moyen-Orient » ont été récompensés ce vendredi 30 septembre 2022, par la société orange Guinée, initiatrice du concours.

La cérémonie de remise a eu lieu dans un réceptif hôtelier de la place, en présence du Directeur général d’Orange Guinée et du directeur de la communication institutionnelle et relation extérieure de l’entreprise, a constaté sur place Africaguinee.com.

Pour l’édition 2022, ce sont au total trois prix qui ont été remis aux meilleurs projets qui se sont illustrés en termes d’innovation et à fort impact social au niveau national. A travers ce prix, Orange Guinée veut rester fidèle aux orientations des autorités de la République de Guinée pour accompagner la jeunesse dans sa formation, sa capacité à pouvoir créer des entreprises, les faire vivre et créer de l’emploi.

« Nous mettons les moyens qu’il faut pour accompagner les autorités de la République afin de pouvoir assister la jeunesse guinéenne dans la formation, l’innovation, la création d’entreprises et dans l’entrepreneuriat. Sans entreprises, on ne peut pas recruter, et si on ne recrute pas, le niveau de chômage assez élevé dans notre sous-région, ne va pas baisser. Ce chômage touche particulièrement la jeunesse.

C’est donc pour nous un moyen de contribuer à la lutte contre le chômage de nos jeunes. Et, la meilleure manière de le faire, c’est d’offrir des outils de formation à ces jeunes pour compléter les efforts que le gouvernement est en train de faire pour pouvoir assister cette couche », a déclaré Ousmane Boly Traoré, Directeur général d’Orange Guinée.

Pour cette édition 2022, Moussa Camara a remporté le premier Prix national Orange de l’Entrepreneur social Afrique et Moyen-Orient de Guinée. Son projet est une solution technique qui va favoriser la production et la rentabilité dans le secteur agricole.

« Selon les statistiques, plus de 257 millions d’africains souffrent de faim et des centaines de milliers d’autres ont des carences. Pour remédier à ce problème, nous proposons une technique d’agriculture moderne en automatisant les différents paramètres tels que l’éclairage, l’irrigation automatique, le contrôle du PH et de la conductivité de la solution qu’on étrique dans les solutions nutritives. C’est un système qui permet de faire pousser les plantes rapidement avec un bon rendement. Sur une petite surface agricole exploitable on a plus de 4 à 5 fois le rendement agricole normale quand on le fait à terre.

Avec les produits maraichers, on se rend compte que c’est un investissement très rentable parce que sur une surface de 200 mètres carrés, on bénéficie d’une valeur nette de 200 millions de francs guinéens pour un investissement de 50 millions. Je suis très heureux de recevoir ce prix et je dis merci à la société Orange Guinée », a expliqué le lauréat du premier Prix 2022.

Ce concours a un réuni un ensemble de jeunes entrepreneurs, des enseignants qui œuvrent dans le cadre de la recherche de solutions innovantes jumelées au numérique pour apporter des solutions à des problématiques qui se posent aux populations, selon le chef de division, responsabilité sociétale d’entreprise à Orange Guinée.

« Nous recherchons des projets qui peuvent aboutir ou apporter des solutions à des problématiques spécifiques à l’Afrique. On a eu 54 dossiers qui ont été reçus. Il y a eu un comité de présélection qui a examiné chaque projet, pendant plusieurs mois. Il y a eu dix qui ont été retenus et qui ont concouru devant le jury qui a attribué trois prix », a expliqué Alseny Diallo.

Le 1er Prix, Gui first est une solution technique liée à l’agriculture. Le lauréat repart avec un montant de soixante millions de francs guinéens et un Mak book.

Le 2ème ViolHelp est une solution technique pour lutter contre le viol. Sa récompense est composée d’un montant de quarante millions de francs guinéens et un Mak books.

Le 3ème prix, Billet facile est une technique qui apporte une solution d’achat, de gestion de tickets. Il décroche une somme de vingt millions de francs guinéens.

En plus des prix qu’ils ont reçus, ces lauréats seront accompagnés par Orange Guinée à travers son incubateur Orange Digital Center. Selon Alsény Diallo, ce centre technologique et d’innovations dispose plusieurs entités en son sein. Il y a notamment : l’école du code, le Fab Labs et l’Orange Fab.

Les lauréats bénéficieront également de l’appui de l’Orange FAB qui va leur permettre d’accélérer leurs projets, de trouver des partenaires sociaux et financiers afin que leurs projets soient concrets. Les autres candidats seront également accompagnés dans d’autres domaines notamment la formation et les conseils.

Les trois récipiendaires de ces prix sont d’offices qualifiés pour le grand Prix Orange de l’Entrepreneur social Afrique et Moyen-Orient de l’édition 2022.

