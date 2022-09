TotalEnergies Marketing Guinée recompense les meilleurs chauffeurs de sa flotte Camions...

CONAKRY-Fidèle à sa tradition, la compagnie d’hydrocarbures, TotalEnergies Marketing Guinée a récompensé cette année encore ses meilleurs chauffeurs qui se sont distingués au cours de l’année 2021. La cérémonie s’est déroulée ce mercredi 28 septembre 2022 à la station TotalEnergies de Bellevue, dans la commune de Dixxin. L’évènement a connu la présence des hauts dirigeants de la compagnie, des chauffeurs ainsi que de leurs familles.

Le prix « Challenge chauffeurs » est devenu une coutume chez TotalEnergies Marketing Guinée. La société récompense les meilleurs chauffeurs chaque année. Une façon de créer l’émulation chez les conducteurs. Eric Abesso, Directeur Exploitation de TotalEnergies Marketing Guinée explique la portée de cette initiative.

"Chez nous à TotalEnergie Marketing Guinée, la récompense fait partie des principes de notre métier. Le transport est aujourd’hui la pierre angulaire de notre activité, c’est le socle de nos opérations. Alors, nos chauffeurs doivent être récompensés pour le bon travail qu'ils font. Cela est parti de l'idée de mettre en place un challenge chauffeur. La particularité de la cérémonie de distinction de cette année, c’est la participation des familles de nos chauffeurs. C’est une façon pour leur dire merci pour le travail qu'elles font pour nos chauffeurs", a indiqué ce responsable de TotalEnergies Marketing Guinée.

C’est à l’image de la journée portes ouvertes lors du soixantenaire de TotalEnergies Marketing Guinée, le Service Transport de la Direction Exploitation de la compagnie, a organisé la première journée portes ouvertes & challenge chauffeurs afin de récompenser et féliciter les meilleurs chauffeurs de sa flotte Camions.

Être un bon chauffeur à TotalEnergies Marketing Guinée obéit à des critères, a rappelé de son côté le Directeur Général Adje Kacou. Selon lui, il faut d'abord avoir son permis de conduire les poids lourds, avoir une formation en hydrocarbures et obéir aux règles.

« Une fois que vous êtes agréés à conduire nos camions, il faut suivre les règles, à savoir la limitation de vitesse, la conduite continue etc. Chez nous à TotalEnergies Marketing Guinée, la conduite de la nuit est interdite. A partir de 18heures, tous les camions doivent être garés. Donc, pour être un bon chauffeur chez TotalEnergies Marketing Guinée, il faut respecter ces règles-là », a expliqué le Directeur Général de TotalEnergies Marketing Guinée.

M. Adje Kacou a saisi cette occasion pour remercier tous les chauffeurs de TotalEnergies qui se sont distingués et a encouragé les autres chauffeurs à redoubler d’efforts.

M. Alpha Amadou Diallo, le meilleur chauffeur de l'année 2021 n’a pas caché sa joie. Dans son message, il a remercié la compagnie TotalEnergies Marketing Guinée pour cette initiative. Le lauréat soutient que remporter ce prix était un de ses rêves.

"C'est un immense plaisir pour moi d'être ici. Je souhaiterais commencer mon propos par adresser mes remerciements à TotalEnergies Marketing Guinée qui a décidé de m'accorder ce prix de meilleur chauffeur pour l'année 2021. C'est un immense honneur pour SDBK et aussi pour moi personnellement de recevoir cette gratification. C’est la récompense d'un travail de longue haleine surtout au vu de l'état de nos routes. Je remercie tous les membres de notre équipe soudée qui a toujours soutenu et aidé ces initiatives.

Je remercie la Direction Générale de SDBK, qui a toujours été là pour nous prodiguer des conseils et faire respecter les procédures et règles, surtout en matière de conduite défensive. Ce n'est jamais facile, mais le seul secret dans ce métier de chauffeur livreur est d'être toujours prêt dans la tête, penser à nos familles ici présentes qui ne comptent que sur nous. Depuis toujours, j'avais comme rêve d'être meilleur chauffeur de l'année chez TotalEnergies Marketing Guinée, je crois que ce prix me permet de dire que je suis arrivé à réaliser mon rêve », a témoigné le lauréat du prix « meilleur chauffeur de l'année 2021 ».

M. Alpha Amadou Diallo, repart avec une enveloppe de Deux (2) millions cinq cent mille francs guinéens, un congélateur et un écran plat. Plusieurs autres chauffeurs de TotalEnergies Marketing Guinée ont aussi été récompensés.

Mamadou Yaya Bah

Pour Africaguinee.com