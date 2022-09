La défense de Dadis tranche : "Il n’y a pas eu de réconciliation avec Toumba…"

CONAKRY-Dadis Camara et Toumba Diakité ont-ils fumé le calumet de la paix ? « Non », tranche maître Pepé Antoine Lamah, un des avocats de l’ancien chef de la junte, interrogé par Africaguinee.com.

Si les deux (Dadis Camara et Toumba Diakité) ont tous répondu à la barre ce 28 septembre 2022 à l’occasion de l’ouverture de leur procès, en revanche leur prétendue réconciliation ne serait pas exacte. C’est du moins ce qu’affirme l’un des avocats de Moussa Dadis Camara.

« Il n’a pas eu de réconciliation entre Toumba et Dadis. Vous aurez les détails dans les jours à venir » a tranché Me Antoine Pépé Lamah, un des avocats de l’ex président du CNDD, la junte au pouvoir au moment des massacres du 28 septembre 2009.

Maitre Paul Yomba Kourouma, l’avocat de Toumba, joint par un journaliste d’Africaguinee.com, n’a pas non plus confirmé cette information. Il précise d’ailleurs que presque tout un « quartier » sépare MM. Camara et Diakité à la maison centrale.

Le 03 décembre 2009, une altercation entre Moussa Dadis Camara et son aide de camp Aboubacar Toumba Diakité avait viré au drame. Le commandant Joseph Makambo Loua, béret rouge du Bataillon de la sécurité présidentielle (BASP), avait été tué alors qu’il tentait de sauver Moussa Dadis. Sa famille réclame toujours justice.

A suivre...

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 664 72 76 28