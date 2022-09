Energie : VITACH Guinée et POWERCHINA International signent un contrat pour la construction de la Centrale Hybride de Kakara...

CONAKRY- Signature ce mercredi 28 septembre 2022 du contrat EPC du projet de la Centrale Hybride (Hydro-électrique et photovoltaïque) de Kakara entre les sociétés VITACH Guinée et POWERCHINA International et sa filiale Synohydro.

Le projet de conception, de fourniture et de construction de la Centrale Hybride de Kakara est situé dans la région de la basse Guinée, sur le cours principal du fleuve Fatala dans la préfecture de Boffa, à 143 km de la capitale Conakry.

Le coût global de ce projet qui va démarrer fin novembre 2022 est de 407 millions de dollars Usd. La durée des travaux de construction de ce projet est de 54 mois tandis que la durée de la concession est de 25 ans après la construction.

Le représentant du Ministre de l'Energie à cette cérémonie de signature de contrat entre les sociétés VITACH Guinée et POWERCHINA International et sa filiale Synohydro, a dans son intervention expliqué l'importance de ce projet pour la région de Boké.

"Ce projet de central hybride qui consiste à produire une puissance de 120 mégawatts avec un productible annuel de 520 Gigawattats, s'inscrit dans l'esprit de notre schéma directeur et participera non seulement au développement du mixte énergétique dans notre système énergétique, mais aussi la satisfaction de la demande des sociétés minières dans la zone de Boffa et de Boké. Au nom du département de l'Énergie, j'encourage ces sociétés et tous ses partenaires pour la mise en œuvre rapide de ce projet", a expliqué le Directeur national adjoint de l'Energie, Salifou Camara.

Le Directeur Général de la société VITACH Guinée à son tour, a détaillé les avantages de cette centrale hybride pour la Guinée surtout pendant la période d'étiage.

"Nous avons fait la conception de ce projet par rapport aux potentialités énergétiques de la Guinée où a deux principales saisons. A savoir la saison sèche et la saison pluvieuse. On constate qu’il y a beaucoup de manque d'électricité pendant la période d’étiage.

Donc, nous sommes partis sur l'hybridation pour pouvoir fournir de l'énergie en Guinée pour contribuer à combler le déficit. Nous allons donc construire une grande infrastructure et raccorder notre énergie aux postes de EDG. Nous allons commercialiser notre énergie pendant 25 ans", a précisé M. Boubacar Kaba. Poursuivant dans la même lancée, il a rassuré les citoyens de la région de Boké.

"Toute la région de Boké et même au-delà de la Guinée va bénéficier de notre énergie parce nous allons être connectés au réseau national et à la ligne internationale", a ajouté le Directeur Général de VITACH Guinée.

Pour sa part, le responsable de POWERCHINA International a cité les réalisations de sa société sur le sol guinéen tout en expliquant qu’elle génère des revenus importants pour la Guinée.

"A ce jour, nous avons réalisé, mis en œuvre, et sommes sur le point de mettre en œuvre, des projets en Guinée dans divers domaines. Telles que la construction des centrales hydroélectriques, la construction de chemins de fer, l’exploitation minière, la construction des routes et l'approvisionnement en eau des localités. La valeur cumulée des contrats dépasse 1 milliard de dollars US. Le nombre total d'employés chinois est de 510 tandis que le nombre d'employés locaux pendant la période de pointe des travaux est de plus de 5 000.

Un grand nombre de cadres de ce projet et de techniciens de haute qualité ont été formés en Guinée, créant ainsi des dizaines de milliers d’emplois en Guinée. Au cours des 14 dernières années, POWERCHINA International s’est de plus en plus attachée à la Guinée et au peuple Guinéen", a expliqué M Li Zhibin avant de faire un aperçu général du projet Kakara.

"Pendant sa construction, le projet fournira des milliers d'emplois en Guinée. Une fois mis en service, il produira chaque année 520 millions de kWh d’électricité pour le pays. Ce qui améliorera encore la qualité de vie du peuple guinéen et surtout pour les industries minières. Il jouera en même temps un très bon rôle dans la promotion du développement économique du pays", a expliqué le responsable de POWERCHINA International avant d'évoquer les perspectives de coopération avec la société VITACH Guinée.

"Au cours des trois dernières années, à travers nos contacts avec VITACH GUINEE, nous croyons que VITACH est une entreprise compétente et responsable, ayant le sens de la mission pour le développement de la nation guinéenne. VITACH a investi beaucoup de moyens matériels et financiers dans le projet Kakara et met tout en œuvre pour faire avancer son développement", a conclu Li Zhibin.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: 00224 666 134 023