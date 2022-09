Urgent : Dadis, Toumba, Pivi et cie devant les juges et les victimes du massacre de 2009

CONAKRY-Ça y est ! Le moment tant attendu est enfin arrivé. Le procès des auteurs présumés des exactions commises le 28 septembre 2009 vient tout de commencer du côté du tribunal de première instance de Dixinn délocalisé à la Cour d’Appel de Conakry.

Les accusés ont quitté la maison centrale de Conakry où ils étaient incarcérés peu après 15heurs (GMT). C’est sous une forte escorte militaire qu’ils sont arrivés à destination. Ils sont dans une cellule réservée aux accusés.

Ils vont répondre des accusations de « Meurtres, assassinat, viols, pillages, incendies volontaires, vol à main armée, coups et blessures volontaires, outrage à agents de la force publique, torture, enlèvement et séquestration, non-assistance à personne en danger, violence sexuelle, attentat à la pudeur, détention illégale de matériel de guerre de première catégorie et complicité de ces infractions ».

Nous y reviendrons !

Une dépêche de Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 623 06 56 23