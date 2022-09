Ouverture du procès du 28 Septembre 2009 : Les attentes du G5…

CONAKRY-Alors que s’ouvre ce mercredi 28 septembre 2022 le procès du 28 septembre 2009, le G5 composé des -ambassades des Etats-Unis d'Amérique et de France, ainsi que les délégations de l'Union Européenne, de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), et la Représentation des Nations Unies, avec l’appui de l'ambassade du Royaume Uni-, a exprimé ses attentes.

Le G5 Guinée exprime ses sincères condoléances aux victimes et à leurs familles, qui « méritent que justice soit rendue sans plus tarder ». Les ambassades des Etats-Unis d'Amérique et de France, ainsi que les délégations de l'Union Européenne, de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), et la Représentation des Nations Unies, avec l’appui de l'ambassade du Royaume Uni-, saluent l'ouverture du procès.

Elles rappellent leur attachement à un procès équitable, respectant les normes internationales et aboutissant à un jugement dans des délais raisonnables.

« Rendre justice, dans le cadre du système judiciaire, aux victimes de ce massacre ainsi qu’à toutes les victimes de violence politique, illustrera l’engagement du gouvernement à promouvoir la paix, à bannir toutes formes de violence et à faire respecter l'état de droit », a mentionné le G5 dans une déclaration parvenue à notre rédaction.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com