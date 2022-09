Massacre de 2009 : Voici les lourdes charges retenues contre les accusés…attendus à la barre

CONAKRY-Alors que s’ouvre dans quelques heures le procès du massacre du 28 septembre 2009, nous venons d’en savoir davantage sur les charges retenues contre les accusés renvoyé devant le tribunal criminel de première instance de Dixinn, délocalisé à la Cour d’Appel de Conakry.

En tout, ils sont douze (12) inculpées attendus dans le box des accusés. Ce sont :

Cécé Raphael HABA, Alpha Amadou Baldé, Marcel Guilavogui, Claude PIVI, Moussa Thiegboro CAMARA, Ibrahima CAMARA-Kalonzo, Aboubacar Sidiki DIAKITE dit "Toumba", Blaise Goumou, Moussa Dadis CAMARA, Mamadou Aliou KEITA, Abdoulaye Cherif DIABY, Paul Mansa Guilavogui.

Ils sont accusés de : « Meurtres, assassinat, viols, pillages, incendies volontaires, vol à main armée, coups et blessures volontaires, outrage à agents de la force publique, torture, enlèvement et séquestration, non-assistance à personne en danger, violence sexuelle, attentat à la pudeur, détention illégale de matériel de guerre de première catégorie et complicité de ces infractions ».

Les parties civiles sont M. Oury Bailo Bah, Mme Aissatou Barry et plusieurs autres, Ia fédération internationale des ligues de droits de l'homme ( FIDH), l'organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen ( OGDH) et l'association des parents, victimes et amis du 28 septembre 2009 ( AVIPA).

Nous y reviendrons !

Siba Guilavogui

Pour Africaguinee.com