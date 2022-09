L’avocat de Dadis alerte : "Sa vie est en danger à la maison centrale…"

CONAKRY- L’incarcération du Capitaine Moussa Dadis Camara, à la maison centrale de Conakry inquiète ses avocats.

Et pour cause, c’est dans cette même prison où est emprisonné celui qui avait attenté à sa vie le 03 décembre 2009, le commandant Aboubacar Diakité dit Toumba. Les deux, MM. Camara et Diakité, sont attendus dans quelques heures à la Cour d'Appel.

Une situation dangereuse aux yeux de maître Pépé Antoine Lama, un des avocats de l'ex chef de la junte guinéenne. Il déplore le fait que les autorités judiciaires n’aient pas tenu compte de ce facteur à risque pour son client qui est un ancien chef d’Etat.

« Je n'ai pas encore visité sa cellule mais je peux vous dire que sa vie est en danger parce-que, il vit dans le même milieu que la personne qui a tenté de l'assassiner le 03 décembre 2009. On n'a même pas tenu compte de ces paramètres. On n'a pas tenu compte de son statut d'ancien chef d'Etat. On a préféré le cueillir comme ça comme un citoyen vulgaire pour le conduire manu militari et à tort d'ailleurs à la maison d'arrêt de Conakry », a déclaré maître Pépé Antoine Lama qui n'a pas manqué de dénoncer l'explication qu’il qualifie d’erronée faite par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixinnn.

« A l'entame de ce procès, le parquet près le tribunal de première instance de Dixinn qui est partie au procès au même titre que nous a fait une interprétation tronquée des dispositions de l'article 352 du code de procédure pénale pour organiser l'enlèvement, le kidnapping et la séquestration de notre client », a flétri cet avocat.

Toutefois, maitre Pépé Antoine Lama s'est réjoui de l'ouverture du procès des massacres du 28 septembre qui, selon lui, constitue l'occasion ultime pour son client de laver son honneur.

Joint par un journaliste d’Africaguinee.com, le procureur Alghassimou Diallo, n’a pas souhaité faire de commentaires (au téléphone) sur ces affirmations de l’avocat de Dadis Camara.

