Urgent-Massacre de 2009: Dadis Camara et plusieurs inculpés face aux juges…

CONAKRY-A la veille de la tenue du procès des massacres du 28 septembre 2009, la sécurité a été drastiquement renforcée à la Cour d'Appel de Conakry où se trouve le tribunal ad hoc chargé de juger toutes les personnes accusées dans cette affaire.

Ce mardi, 27 septembre 2022, l'ex chef de la junte Moussa Dadis Camara et certains inculpés ont été appelés à se présenter devant cette juridiction où l'accès est carrément interdit aux journalistes.

Peu avant 12 heures, une Range Rover de couleur grise escortée par plusieurs pickups s’est engouffrée dans l’enceinte de la juridiction sous les regards inquisiteurs des hommes de medias. Difficile d’identifier la personne à bord.

Toutefois, un avocat présent dans la salle d’audience a confirmé à Africaguinee.com avoir aperçu Dadis Camara venue répondre à une invitation du parquet.

M. Camara comparaîtra dans le cadre d’un interrogatoire préalable par devant un des hauts juges du Tribunal de première instance de Dixinn, délocalisé à la Cour d’Appel.

Il est accusé « complicité d’assassinats, de meurtres, coups et blessures volontaires, viols, incendies volontaires, pillages, enlèvements et séquestrations, non-assistance à personne en danger » dans ce dossier dont le procès s’ouvre ce mercredi 28 septembre 2022.

D’autres inculpés et non des moindres sont également arrivés. Notre reporter sur place a aperçu le Colonel Moussa Tiégboro Camara. Le Général Abdoulaye Cherif DIABY, les Colonels Claude PIVI et Blaise GOUMOU, devraient être présents.

A suivre…

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 623 06 56 23