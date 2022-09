Crief : Nouvelle journée décisive pour Kassory Fofana, Dr Diané et Oyé…

CONAKRY- C’est une journée décisive pour l’ancien Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana et ses codétenus Dr Mohamed Diané, ancien ministre de la Défense et Oyé Guilavogui, ex ministre de l’Environnement.

La Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (Crief) va statuer ce lundi 26 septembre 2022 sur le renouvellement ou non de leur mandat de dépôt.

Ces anciens dignitaires du régime déchu sont accusés de détournement présumé de deniers publics, corruption, blanchiment de capitaux, enrichissement illicite portant sur plusieurs milliards de francs guinéens. Ils sont incarcérés à la maison centrale de Conakry depuis le 06 avril 2022.

Les juges de la chambre de l’instruction de la Cour anti-corruption se prononceront tout à l’heure sur leur maintien ou non en détention.

« Pour la présente audience, la présence des accusés n'est pas nécessaire sauf en cas de débat contradictoire. Ce sont leurs avocats qui seront présents », a précisé une source proche de la Crief.

A suivre…

Siba Guilavogui

Pour Africaguinee.com