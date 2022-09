Cas Etienne Soropogui : La consigne de l’ANAD vis-à-vis de ses partisans…

CONAKRY- L’Alliance Nationale pour l’Alternance et la Démocratie (ANAD) a exprimé son indignation suite à l'arrestation ce samedi 24 septembre 2022 de Etienne Soropogui, Président du mouvement Nos Valeurs Communes".

La coalition politique dirigée par Cellou Dalein Diallo dénonce un kidnapping et apporte son soutien à M. Soropogui ainsi qu'à tous les détenus politiques. Elle exige leur libération immédiate et sans condition.

Interpelant la communauté nationale et internationale sur les cas récurrents de « violations graves des droits et libertés fondamentaux » en Guinée, l'ANAD dit condamner avec le derrière énergie les « arrestations extrajudiciaires orchestrées » selon elle, par le CNRD.

« L'ANAD saisit l'occasion pour inviter une fois de plus ses militants et sympathisants et tous les guinéens épris de justice et de démocratie à rester mobilisés pour protester contre les dérives dictatoriales de la junte et pour défendre nos droits et libertés », appelle ce bloc politique dans une déclaration parvenue à Africaguinee.com dans la soirée de ce samedi 24 septembre 2022.

Siddy Koundara Diallo

Africaguinee.com