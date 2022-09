Mamou: Ouverture d’une enquête après la mort tragique d’un footballeur en herbe…

MAMOU-Le Parquet du Tribunal de première instance de Mamou a annoncé l’ouverture d’une enquête après la mort d’un jeune footballeur en herbe.

Sékou Condé alias Koutoubou, a succombé de ses blessures accidentelles dans la soirée du 19 septembre. Il était poursuivi par gardes forestiers lorsqu’il a subi cet accident qui lui a été fatal.

Son décès a suscité une vive indignation dans la ville carrefour où une foule a scandé des slogans hostiles aux autorités actuelles après son enterrement.

Les citoyens exigent que la lumière soit faite sur la mort de leur désormais camarade. C’est justement ce que les autorités de la ville promettent. Le présumé auteur de l'accident est désormais entre les mains de l'autorité judiciaire.

« Quand on a été informé du drame, on a demandé à ce que la brigade de recherche fasse son travail. On attendait les procès-verbaux. Le présumé auteur qui est un agent des conservateurs de la nature a été mis aux arrêts et a été entendu, il sera déféré au TPI ici. Je demande à toute la population de Mamou de porter confiance en la justice », a indiqué le Procureur Souleymane Kouyaté.

Affaire à suivre…

Habib Samakè

Correspondant régional d'Africaguinee.com

A Mamou