Guinée : Une centaine de chauffeurs des garages du gouvernement formés par l'ASCAD

CONAKRY- L'Agence du service civique d’action pour le développement (ASCAD) continue de montrer ses preuves dans le cadre de la mise en œuvre de la politique des autorités de la transition, incarnées par le CNRD (comité national du rassemblement pour le développement), en matière de formation, d’emploi.

La nouvelle Direction Générale dirigée par le Colonel Mohamed Amine Camara déploie des efforts tous les jours pour concrétiser cette volonté du Colonel Président Mamadi Doumbouya qui s’inscrit en droit ligne dans le sillage de la refondation de l’État. Ce mercredi 21 septembre 2022, elle a procédé à la remise d'attestations à une centaine de chauffeurs des garages du gouvernement formés par ses services.

Cette cérémonie de remise a connu la présence de plusieurs personnalités et représentants de plusieurs services et ministères dont le représentant du Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République, le vérificateur général de la république Toya Doré, le Secrétaire Général à la présidence de la république chargé des services spéciaux, Malick Koné

Au cours de cette cérémonie, le Directeur du centre ASCAD de Conakry capitaine Laye Mamoudou Konaté a pris la parole pour souhaiter la bienvenue à l’ensemble des invités. Dans son intervention, il a salué le travail collectif entre la Direction Générale de l'ASCAD et celle des garages du gouvernement pour la réussite de cette formation avant de remercier le Directeur Général de l’ASCAD pour son engagement personnel à la réussite de cette formation et a invité les bénéficiaires à faire bon usage.

Au-delà de la formation professionnelle, l’agence du service civique d’action pour le développement, s'investit activement dans la formation civique et citoyenne. Car comme le dit un adage, la formation civique et citoyenne ajoutée à celle professionnelle constitue un gage de développement individuel complet et une aubaine pour le développement des nations. D’où l’engagement de la nouvelle Direction Générale dans ce sens.

Prenant la parole pour la circonstance, le Directeur Général de l'ASCAD le Colonel Mohamed Amine Camara, a déclaré que dans l'optique de la mise en œuvre de la politique du CNRD en matière de formation et l’emploi jeunes, l'ASCAD a formé en partenariat avec la Direction Générale des garages du gouvernement une centaine de chauffeurs sur les notions relatives aux valeurs républicaines, du respect de l’éthique et de la déontologie du métier de chauffeur en vue de renforcer leur qualification professionnelle pour faciliter leur travail.

Continuant sa narration, le Colonel Mohamed Amine Camara a fait l’historique de son service. Dans ce cadre, il a rappelé que l'ASCAD dont la mission est la promotion par l'engagement au volontariat, la formation civique et citoyenne des jeunes guinéens, a depuis sa création, incorporé plus de 3200 jeunes volontaires stagiaires filles comme garçons dans 17 métiers de formation notamment en agriculture, en hôtellerie, en sécurité privée, en mécanique avec un taux d'insertion de 70%.

Parlant de ses partenaires, le numéro 1 du service civique d'action pour le développement s’est félicité de leur l'engagement qui a contribué de façon significative à la montée en puissance effective de l’institution. Chose qui s’est traduite entre autres par l'ouverture de deux (2) centres SCAD à Kankan et Boké en plus de Conakry et Kindia.

Ce partenariat a permis également aux dires du Colonel Amine l’accroissement des capacités du centre Kéléfa Diallo de Conakry.

S’adressant aux agents formés, le DG de l’ASCAD les a exhortés à mettre en œuvre la formation reçue et à adopter des comportements citoyens et responsables dans le cadre de l’exercice de leur profession. « Vous avez suivi avec rigueur un ensemble de modules de formation spécifiques orientés sur le plan professionnel et personnel tels que : le code de la route, les différents risques et contraintes du métier de chauffeurs complétés par les connaissances des institutions, les règles d’éthiques, de la déontologie, du métier, l'esprit d’équipe et de cohésion. Donc, nous sommes convaincus que vous saurez tirer profit des outils que nous avons mis à votre disposition tout au long de votre carrière professionnelle », a affirmé le Colonel Mohamed Amine Camara.

Pour terminer son intervention, le DG de l’ASCAD a tenu à remercier personnellement au nom de tout son personnel et de l’ensemble des travailleurs de l’ASCAD le Président de la république, le Colonel Mamadi Doumbouya pour l’intérêt particulier qu’il porte à formation des jeunes et de leur bien-être.

Pour sa part, le Directeur Général des garages du gouvernement Seinkoun Kaba, a remercié la Direction Générale de l’ASCAD pour cette formation et a promis de continuer á œuvrer pour la formation des autres agents de son service

Très satisfait de cette formation reçue, le représentant des récipiendaires Djomandé Bakary a remercié la direction générale de l'ASCAD et a promis d’en faire bon usage. « Je tiens à vous remercier et à exprimer notre entière satisfaction. Car cette formation a renforcé nos capacités et nous souhaiterions que les travailleurs des autres départements bénéficient de ces formations qui sont indispensables », a conclu monsieur Djomandé Bakary.

Concluant cette cérémonie, le représentant du ministre Secrétaire Général de la présidence de la république, Toya Doré a félicité les deux Directions générales au nom de son ministre et a invité les chauffeurs á matérialiser leur formation dans les actes de tous les jours dans leur travail. Car dira-t-il, leur travail est très important. « Votre travail est très important pour l’image de la Guinée dans la mesure où vous êtes les premiers à être en contact avec nos hôtes. Donc soyez des ambassadeurs dignes de ce nom », a déclaré ce cadre de la Présidence.

Enfin, avec ces 165 chauffeurs formés en notions civiques et citoyennes sans omettre les 3200 jeunes formés dans divers domaines de la vie professionnelle, l'ASCAD est entrain de jouer un rôle de premier plan dans la refondation de l’État voulu par le Président de la République le Colonel Mamadi Doumbouya notamment dans le domaine de formation et l’emploi jeunes.

Par Ibrahima Kalil Diallo

NB : Ce compte rendu ne relève de la rédaction d’Africaguinee.com