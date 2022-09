ONU : Macky Sall appelle à la réforme du conseil de sécurité…

NEW-YORK-Macky Sall, le Président en exercice de l’Union Africaine appelle à la réforme du Conseil de Sécurité de l’organisation des Nations-Unies (ONU).

S’exprimant à la tribune de l’ONU en marge de la 77ème assemblée générale de l’organisation en cours à New-York, le président sénégalais n’a pas tergiversé sur cette question, appelant à une Gouvernance mondiale plus juste.

« Près de 80 ans après la naissance du système des Nations-Unies et les institutions de Bretton Woods, il est temps d'instaurer une gouvernance mondiale plus juste, plus inclusive et plus adaptée aux réalités de notre temps.

Il est temps de vaincre les réticences et de déconstruire les narratifs qui consistent à confiner l'Afrique à la marge du cercle décisionnel », a martelé le président en exercice de l’Union Africaine.

Il est temps de faire droit à la juste et légitime revendication africaine sur la réforme du conseil de sécurité tel que reflété dans le consensus, a-t-il lancé.

M. Sall a réitéré la demande de l'octroi d’un siège à l'Union Africaine au sein du G20 pour que l'Afrique puisse enfin se faire représenter là où se prennent les décisions qui engagent 1 milliard 400 millions d'Africains.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com