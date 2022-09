Mandiana : Le Ministre Moussa Magassouba à la rencontre des communautés de Loyla et Kodiaran après les violences

MANDIANA-Après avoir rencontré, lundi 19 septembre 2022, les responsables de la société minière de Mandiana, le ministre des mines et de la géologie en compagnie du gouverneur de la région de Kankan, du préfet de Mandiana, des responsables des services de défense et de sécurité est allé à la rencontre des communautés riveraines de cette société victime d’actes de vandalisme.

Pour ce mardi 20 septembre, la première étape fut d’abord avec les populations du district de Loyla, localité relevant de la sous-préfecture de Koundian. Là, le ministre Moussa Magassouba est resté à l’écoute des sages et des jeunes pour comprendre la situation relative à la cohabitation entre société et riverains.

Dans leurs différents messages, les populations, notamment la notabilité et les jeunes ont souhaité avoir un interlocuteur direct auprès de l’entreprise pour remonter à son niveau leurs éventuelles revendications. Une demande que le ministre a pris bonne note. Toutefois, dans son discours, Moussa Magassouba a invité les populations à préserver les acquis, surtout les investissements étrangers.

« Pour toutes revendications, faites un écrit et adressez une lettre à la direction générale de la société à travers le département des relations communautaires. A défaut, écrivez au préfet ou maire, ceux-ci sont vos représentants mais également les représentants de l’Etat à la base. Ils pourront porter vos revendications au niveau de l’entreprise », a conseillé Moussa Magassouba.

Depuis le 5 septembre, les nouvelles autorités, sous le leadership du président du CNRD, Président de la Transition, Colonel Mamadi Doumbouya, beaucoup de réalisations ont été faites, a rappelé le ministre des mines. A titre d’exemple mentionne-t-il, au niveau des infrastructures routières, il y a beaucoup de chantiers autrefois à l’arrêt qui ont été relancés. Des routes nationales ont été bitumées. Sur le secteur de la santé, les travaux de l’extension et de rénovation de l’hôpital Donka ont été achevés. Ce grand hôpital moderne est opérationnel grâce aux dirigeants de la transition.

Et dans le secteur des mines, Moussa Magassouba souligne que ce secteur pourvoyeur de ressources à l’économie guinéenne a été assaini. En plus, un accord pour la création de la co-entreprise a été obtenu par les autorités en vue de l’exploitation du projet du Simandou pour le bonheur de tous les fils et filles de la Guinée. C’est pourquoi d’ailleurs, il s’est adressé particulièrement aux jeunes par rapport aux questions relatives à l’emploi.

« Les jeunes, vous voulez avoir de l’emploi, occuper des postes de responsabilité dans les entreprises, accepter d’étudier, de bien vous former, où, apprenez un métier et chercher à bien le maitriser. Si vous acceptez de vous former, c’est vous qui allez être les travailleurs et responsables des sociétés minières qui sont implantées dans vos localités » a-t-il lancé.

Dans la sous-préfecture de Kodiaran, l’une des localités où est implantée la société Minière de Mandiana, le ministre et sa délégation ont été d’abord sur le site où se sont produits les vandalismes de ladite société pour constater les dégâts dont a été victime l’entreprise.

Sur les lieux, le constat est amer. Plusieurs engins détruits dont certains totalement réduits en cendre. Gouverneur et ministre n’ont pas manqué de s’indigner face aux actes de vandalisme causés par les populations de Kodiaran contre les équipements et matériels de travail de la société minière de Mandiana.

« J’ai fait trois jours ici en train d’intervenir, ils ne m’ont pas compris. J’ai dit que force doit rester à l’Etat. C’est ainsi que j’ai instruit au préfet de faire envoyer des agents des forces de l’ordre pour intervenir, mais ils sont venus trouver qu’il y avait trop de monde. On a fait appel aux militaires, au nombre de 30 mais eux aussi n’ont pas pu. On a appelé d’autres renforts les CMIS et l’Escadron Mobile d’intervention, mais eux aussi n’ont rien pu.

On a encore appelé des militaires, quand ceux-ci sont venus, la situation avait atteint une autre dimension plus grave. Les femmes se sont mises à nu et ont avancer vers les militaires, ceux-ci tiraient en l’air pour les éviter mais elles, elles étaient en train d’avancer toujours. C’était une vraie rébellion. Les militaires étaient obligés de replier et c’est dans ça qu’une balle a touché un jeune. Ce qui s’est passé sur ce site est décevant, je suis encore triste » a expliqué Aboubacar Diakité, gouverneur de Kankan.

Sur les lieux, les dégâts sont énormes. Des véhicules et des machines de valeur de plusieurs millions de dollars calcinés, d’autres cassés, de stock de carburant vidé, des bureaux saccagés, des batteries auto emportées, des installations électriques détruites. La scène est tristement surréaliste.

Ainsi, avec tous les dégâts enregistrés, le gouverneur a annoncé qu’il y a eu cinq cas d’arrestation dont les mis en cause sont déjà entre les mains de la justice de Kankan.

A la sous-préfecture de Kodiaran où le ministre et sa délégation ont été reçus, les communautés riveraines accusées de ces violences se sont massivement mobilisées pour écouter le message du ministre des mines.

Dans un discours franc et direct de plus d’une heure de temps, le ministre Moussa Magassouba a regretté les cas de mort. Devant les sages, jeunes et femmes de cette localité le ministre n’a pas manqué d’exprimer toute son indignation, sa déception et celle de l’Etat, suite à ces violences contre les investissements étrangers.

« Le constat est alarmant. 82 équipements vandalisés, les plus chers, trois millions de dollar chacun et les moins chers un million de dollar. Nous avons tous fait la constatation des dégâts, c’est inhabituel. J’ai passé mon message vis-à-vis de ces communautés. A leur tour, ces communautés ont pris l’engagement ferme que de tels agissements ne se répèteront plus. Ce qui s’est passé, nous allons gérer la situation », a expliqué le ministre.

Dans leur message, le porte-parole des jeunes de Kodiaran a exprimé tout son regret suite à ces dégâts. Ibrahima Konaté a, au nom de la jeunesse, présenté des excuses publiques devant le ministre et a pris l’engagement que de tels actes ne se reproduiront jamais. Il a toutefois déploré l’attitude de la société par rapport au paiement des compensations, le favoritisme dans le recrutement et le bas niveau des salaires des employés de la société victime.

Par ailleurs, le président de la jeunesse de Tron à Kankan a exprimé le souhait de la libération des personnes arrêtées en marge de ces violences. Sur cette demande, la réponse du ministre des mines et de la géologie est claire : « Ce qui s’est passé, nous allons gérer la situation. Mais la procédure judiciaire engagée va poursuivre son cours normal. La justice est indépendante. Nous sommes dans un Etat de droit, je n’ai pas à me prononcer sur des questions judiciaires » a tranché Moussa Magassouba.

L’objectif c’était de faire cette constatation sur le terrain, formuler l’indignation des autorités guinéennes et recevoir des communautés, l’engagement ferme que cette société tout comme toute autre qui viendra s’implanter dans cette région-là, sera farouchement protégée par ces mêmes communautés a-t-il enchainé.

« J’ai aussi transmis le message de transformation qualitative que le CNRD a fait dans ce secteur depuis son avènement le 5 septembre 2021, à sa tête, le président de la Transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Les réformes difficiles qui ont été engagées et les résultats que nous sommes en train de réaliser. Il fallait expliquer cela en langue locale pour que nos parents aient le même niveau d’information que les autres.

Le message, c’est aussi dire que la quiétude et la paix doivent régner dans les zones minières, et surtout respecter et faire respecter les lois guinéennes mais aussi se rassurer que les communautés reçoivent la totalité des droits qui sont les leurs, également que l’Etat devrait jouer son rôle dans la sécurisation de ces entreprises, leurs personnels nationaux ou expatriés et leurs biens », a déclaré Moussa Magassouba.

Cette tournée de sensibilisation va se poursuivre mercredi, dans d’autres localités de la Haute Guinée.

Siddy Koundara Diallo

Depuis Mandiana

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 664 72 76 28