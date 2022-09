Binta Laly Sow tranche : "C’est archi faux…je n’ai pas revendu ma voiture"

CONAKRY-Depuis hier mardi 20 septembre 2022, circulent sur les réseaux sociaux, des rumeurs selon lesquelles Binta Laly Sow aurait revendu la voiture que le président de la transition le colonel Mamady Doumbouya lui a offert.

Interrogée ce mercredi 21 septembre par un journaliste d’Africaguinee.com, l’artiste a apporté un démenti formel sur ces rumeurs.

"C'est archi faux, je n’ai pas vendu ma voiture. Et, cette voiture n'est pas à vendre", a tranché la diva de la musique pastorale guinéenne.

Et de détailler : "Au moment où je vous parle, la voiture est devant moi ici chez moi. Le président colonel Mamadi Doumbouya me l'a donnée pour l'utiliser pour mes courses. Je vais vous dire cette belle voiture est comme mon enfant. Je me battrai pour la protéger et l’entretenir", a-t-elle précisé.

La chanteuse indexe des personnes malintentionnées qui selon elle, sont en train de raconter des mensonges. "Ce sont des personnes malintentionnées qui sont en train de raconter du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Cette voiture, je ne la vendrai pas s'il plaît à Dieu", a tranché l’auteur du tube Bhouloun Ndjouri (source de miel).

Mamadou Yaya Bah

Pour africaguinee.com