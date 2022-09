Attaques de Ousmane Gaoual contre l’UFDG : Fodé Oussou en "colère", interpelle Goumou

CONAKRY-Dr Fodé Oussou Fofana n’en peut plus face aux « attaques répétées » de Ousmane Gaoual Diallo, porte-parole du Gouvernement, contre l’Union des forces démocratiques de Guinée et son leader. Le vice-président de la formation politique dirigée par Cellou Dalein Diallo vient d’interpeller directement le Premier ministre Bernard Goumou afin qu’il rappelle son ministre à l’ordre.

« Nous voulons savoir si le sujet concernant la gouvernance de l'UFDG a été discuté en conseil de ministres pour que Ousmane Gaoual qui est le porte-parole puisse porter la parole du gouvernement concernant la gouvernance de l'UFDG. Si tel n'est pas le cas, s'il parle à son nom pour attaquer un parti politique, il faut que le premier ministre et le chef de l'Etat en tirent toutes les conséquences. Comme ça il (Ousmane Gaoual) descendra nous trouver dans l’arène », a interpellé Dr Fodé Oussou Fofana, qui s’est confié à Africaguinee.com.

Ousmane Gaoual Diallo est un ancien cadre de l’UFDG. Depuis qu’il a rejoint le Gouvernement mis en place par la junte, ses relations avec sa famille politique se sont refroidies. Il a été exclu il y a quelques mois du parti dont il était directeur de la cellule de communication. Comme plusieurs autres hauts cadres de l’UFDG, l’ancien député uninominal de Gaoual a fait la prison au temps d’Alpha Condé. Ils ont été libérés au lendemain du coup d’Etat. Dans une de ses récentes sorties, il a déclaré que l’UFDG n’avait rien à offrir (aux guinéens), c’est pourquoi il s’obstine dans des préalables au lieu d’aller au dialogue. Ces prises de positions par rapport à l’UFDG agacent de plus en plus les dirigeants du parti.

« Il vient étaler ses émotions dans les radios en parlant de l'UFDG, du président Cellou comme si tout ce qui concerne l'UFDG est à l'ordre du jour en conseil de ministres. Mais quand Ousmane Gaoual parle de la gouvernance de l'UFDG, je n'ai pas envie de répondre, à part le fait qu’il est resté pendant un mois, 24h/24h au palais des nations prier pour qu'il soit ministre. Nous ne parlerons pas de la gestion qu'il a eu à faire à la cellule de communication de l’UFDG parce que c'est une honte, je ne sais même pas si Doumbouya est au courant de ça.

Mais on comprend ses manœuvres. Pour qu'il soit maintenu membre du Gouvernement, la meilleure façon qu'il a, comme beaucoup de personnes l'ont fait par le passé, c'est d'attaquer Cellou, attaquer l'UFDG. Nous disons stop ! Y en a marre. Il passe tout son temps dans les radios comme un simple communicant ou un homme politique. S'il s'ennuie d'être ministre et d'être porte-parole, le Colonel Doumbouya n'a qu'à le libérer et qu'il descende dans l’arène politique, il va nous trouver », a lancé Dr Fodé Oussou Fofana.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com