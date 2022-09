Mandiana : le Ministre des Mines, Moussa Magassouba entame une tournée de sensibilisation auprès des communautés riveraines des entreprises minières

MANDIANA-Dans le souci de vulgariser les acquis du Gouvernement dans le secteur minier et de promouvoir la bonne cohabitation entre les sociétés minières en exploitation et les communautés, le Ministre des Mines et de la Géologie, accompagné de certains cadres de son département, a entamé une tournée sensibilisation qui va l’amener dans plusieurs localités de l’intérieur du pays.

Cette tournée du Ministre et de ses cadres a débuté ce lundi 19 septembre 2022, par une réunion avec des responsables de la Société Minière de Mandiana. Cette société en activité est située dans le district de Loila, sous-préfecture de Kodiaran, dans la préfecture de Mandiana, en Haute Guinée. Suite à des mouvements de colère des communautés riveraines, cette entreprise a fait l’objet d’actes de vandalisme. Le bilan des dégâts n’est encore déterminé, mais serait très important.

Cette réunion a été présidée par le Ministre Moussa Magassouba, a constaté sur place un journaliste d’Africaguinee.com. Étaient aussi présents, le Directeur Général Adjoint des Mines, le Directeur Général Adjoint du service des affaires juridiques et le Directeur Général de l’Office National des Géodésies, le préfet de Mandiana, des responsables des services de défense et de sécurité et les responsables de la Société Minière de Mandiana.

Au sortir de cette réunion, le Ministre des Mines et de la Géologie a expliqué le but de cette première rencontre et l’objectif de cette tournée de sensibilisation qui démarre, aujourd’hui.

« J’ai entamé une tournée à travers le pays, dans les zones minières pour expliquer aux populations riveraines, la politique générale du Gouvernement de la République de Guinée, sous le leadership du Président de la Transition. Le but est d’expliquer ce qui a été fait dans le secteur minier et aussi, expliquer les perspectives de changement qui vont intervenir », a déclaré Moussa Magassouba.

Le ministre a par ailleurs écouté les responsables de la société minière de Mandiana qui a été victime d’actes de vandalisme par des citoyens riverains mécontents.

« Nous avons eu la chance d’écouter la Direction Générale de la société sur les conséquences des révoltes des communautés riveraines qui sont passées dans la zone de Kodiaran. Nous avons écouté les responsables, l’évaluation est en cours. Nous avons également écouté la société sur les défis majeurs opérationnels. Elle demande surtout l’implication du Ministère des Mines et de la Géologie et du Gouvernement de la République de Guinée pour les supporter afin que la productivité de cette société continue de s’améliorer » a ajouté le ministre.

Cette réunion est le début d’une série d’activités que le ministre et son département entendent réaliser dans plusieurs localités en vue d’expliquer aux communautés riveraines des sociétés minières les efforts réalisés dans ce secteur depuis l’avènement du CNRD (comité national du rassemblement pour le développement) au pouvoir et surtout, l’importance d’adopter un comportement républicain vis-à-vis des investissements.

« Nous allons avoir des séances de réunion avec les communautés avoisinantes pour leur expliquer la politique générale du Gouvernement guinéen. Nous allons leur expliquer : où est-ce qu’on était avant le 5 septembre 2021 ? Où est-ce que nous sommes à date ? Où est-ce que nous comptons être ? Quels doivent être les comportements républicains des Guinéens vis-à-vis des investissements ? Il faut donc que ces campagnes de sensibilisation soient passées. Nous allons continuer cela demain (mardi 20 septembre 2022, ndlr). C’est l’objectif de cette mission », a rappelé Moussa Magassouba.

Siddy Koundara Diallo, depuis Mandiana

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664 72 76 28