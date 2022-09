Guinée :Doumbouya tranche entre Charles Wright et Mohamed Diawara…

CONAKRY-Le Président de la Transition a mis fin au long « bras de fer » entre le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme et Mohamed Diawara, président de l’Association des Magistrats de Guinée (AMG) et ex Procureur Spécial du Tribunal pour Enfant de Guinée.

Dans la soirée du lundi 19 septembre 2022, le colonel Mamadi Doumbouya a fait un vaste remue-ménage au sein des Cours et Tribunaux.

Un des faits marquant de ce Décret, c’est le changement intervenu au sein du Parquet Spécial du Tribunal pour Enfant. En effet, le Chef de l’Etat a confirmé M. Mohamed Lamine Konaté, au poste de Procureur spécial de ce Tribunal.

Il a été nommé par arrêté de Charles Alphonse à ce poste depuis le 25 août dernier. Jusque-là, il assurait l’intérim suite à la suspension de Mohamed Diawara par le Garde des Sceaux. Désormais, ce n'est plus le cas.

Il faut cependant noter que le remplacement de M. Diawara intervient alors qu’une procédure est pendante devant la Cour Suprême. Suspendu par le Garde des sceaux pour manquement grave au devoir (…), ce haut magistrat conteste la décision sa suspension. Reste à savoir la suite qui sera désormais donnée à cette affaire.

