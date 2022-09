Guinée : Bernard Goumou annonce l’ouverture du dialogue la semaine prochaine

CONAKRY-Le Premier ministre de la transition, Dr Bernard Goumou a annoncé ce mardi 20 septembre 2022, l’ouverture du cadre du dialogue inclusif, créée hier lundi par le colonel Mamadi Doumbouya, dès la semaine prochaine. Le Chef du Gouvernement soutient qu’il n’y a désormais plus d’obstacles à l’ouverture des travaux.

« Nul sacrifice, aucun effort n’est de trop pour établir un pont fraternel pour rassembler les filles et fis de notre famille. Sur les instructions du Président de la Transition, toutes les dispositions sont en train d’être prises pour le démarrage effectif dès la semaine prochaine du cadre de dialogue inclusif », a annoncé le Premier ministre.

Le cadre de dialogue sera animé par un groupe de facilitateurs nationaux qui seront choisis sur la base des critères de moralité, de neutralité et d’expertise. Cette page nouvelle qui sera construite ensemble (par les guinéens) vise à dégager le consensus le plus large possible sur l’ensemble des questions pendantes relatives à la bonne conduite de la transition, a-t-il indiqué.

Taire les divergences pour aller de l’avant

« Plus qu’un espoir de voir prospérer cette démarche, je nourris une conviction profonde qu’entre guinéens, nous devons taire nos divergences pour regarder ensemble dans la même direction. Nous pouvons y arriver, nous devons y parvenir, nous allons le réaliser », a lancé Bernard Goumou.

Consensus sur l’agenda du chronogramme de la transition

Le Premier ministre précise que les travaux de dialogue permettront de trouver un consensus sur l’agenda du chronogramme de la transition soumis par le Gouvernement pour favoriser le retour à l’ordre constitutionnel.

Ce n’est pas tout. M. Goumou affirme que le dialogue permettra de s’entendre sur les approches et les échéances de mise en œuvre des points d’actions sur l’agenda et d’établir un mécanisme de mise en œuvre des accords trouvés à l’issue des travaux.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com