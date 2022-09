Exclusif-Dialogue inclusif: la "troïka" se concerte pour répondre à Doumbouya

CONAKRY- C’est une réunion à plusieurs enjeux qui se tiendra, ce mardi 20 septembre 2022 entre Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré et Mamadou Sylla, appris Africaguinee.com.

Cette rencontre de la troïka a pour objectif de plancher sur les derniers développements de l’actualité politique en Guinée, marqués par la création d’un cadre de dialogue inclusif, par le colonel Mamadi Doumbouya.

Si jusque-là, il n’y a pas eu pratiquement de réactions dans les différents états-majors des partis et coalitions politiques dont ils sont membres, par rapport au décret du chef de la junte, c’est en partie à cause de cette réunion.

Les deux anciens Premiers ministres et l’ancien hommes d’affaire, vont harmoniser leur position sur la question du dialogue. Une déclaration sera publiée probablement ce mercredi 21 septembre.

« Il y a une réunion est prévue ce soir entre Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré et Mamadou Sylla pour plancher sur les derniers développements de l’actualité politique. Une déclaration sera préparée, elle sera lue demain mercredi.

Parce qu’il y a un enjeu de taille avec l’Assemblée Générale des Nations-Unies et le sommet extraordinaire de la Cedeao. La déclaration sera costaud », a confié une source bien informée.

Selon certaines indiscrétions, le cadre de dialogue inclusif créé hier lundi 19 septembre par le colonel Doumbouya ne serait pas celui souhaité par la troïka « Dalein-Sidya-Sylla ».

Dans leur déclaration, ils devraient exprimer leur ferme désaccord et interpeller la communauté internationale en marge de l’Assemblée Générale des Nations-Unies et du sommet extraordinaire de la Cedeao sur la Guinée et le Mali prévu à New-York.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

