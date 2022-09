Conakry : Bernard Gomou inaugaure le siège du porte-parolat du Gouvernement

CONAKRY- Le Premier ministre, Dr Bernard Goumou, a procédé ce mardi, 20 septembre 2022 à l'inauguration du siège du porte-parolat du Gouvernement. Ce bâtiment situé dans la Cité des Nations ( Villa 6), commune de Kaloum a été entièrement rénové et équipé pour servir de cadre de travail aux responsables des cellules de communication de l'Exécutif guinéen.

Selon Ousmane Gaoual Diallo, porte-parole du Gouvernement, cette initiative soutenue par le Colonel Mamadi Doumbouya vise à rassembler les différents responsables de communication dans un espace approprié et identifié afin d'harmoniser la communication gouvernementale.

« Nous avons voulu doter les services d'information du gouvernement d'un siège parce que le porte-parolat n'est pas qu'un individu. C'est un service qui a du personnel qui jusqu'à présent était éparpillé un peu partout. Nous avons voulu les doter d'un endroit où ils pourraient se regrouper travailler et assurer la communication gouvernementale. Les gens voient le porte-parole qui est présent régulièrement dans les médias mais derrière lui, il y a toutes ces personnes qui sont dévoués, qui rédigent, qui organisent la communication. Nous avons voulu que ces gens-là soient dans un confort acceptable et qu'on ait une adresse finalement. Quand on parle de la cellule de communication du gouvernement, du porteparolat, que les gens sachent où ça se trouve », a déclaré Ousmane Gaoual Diallo porte-parole du gouvernement.

Ensuite, le ministre des Postes, Télécommunication et de l'Economie Numérique a mis l'accent sur le contenu de cet édifice dans lequel des innovations sont prévues pour parfaire la communication gouvernementale.

« Il y a des bureaux, des équipements de dernière génération pour ce qui est de la restitution, la production des images. Ici on peut organiser aussi les points de presse, des conférences de presse des ministres. On peut également faire les comptes-rendus du conseils des ministres. On peut avoir des conseils de ministres plus animés. Ce que nous voulons apporter comme nouveauté dans les comptes-rendus. Jusqu'à présent, les comptes-rendus du conseil des ministres, le porte-parole se contentait de passer devant le petit écran et de lire. Demain, nous allons organiser des comptes-rendus plus vivants où on va inviter des journalistes dans la journée après le conseil pour qu'on vienne délivrer les messages importants et qu'on puisse se prêter aussi aux questions-réponses pour permettre aux gens de mieux comprendre les décisions du conseil des ministres», a-t-il annoncé.

Avant la coupure du cordon inaugural par le Premier ministre et sa délégation, l'honneur est revenu à Yaya Sow ministre des Infrastructures et des Transports pour porter le message de Dr Bernard Goumou qui l'a choisi à cet effet.

Dans son discours improvisé, Yaya Sow a remercié le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya et l'ensemble du Gouvernement pour l'importance accordée à la communication.

« Grand merci à son Excellence monsieur le président de la transition, le Colonel Mamadi qui est quelqu'un qui croit aux efforts de développement et naturellement à la diffusion de l'information sur ces efforts là. Mes remerciements également vont au monsieur le Premier ministre. Ils ont conjugué les efforts pour doter le porteparolat du gouvernement de ce très beau bâtiment pour permettre de faire en sorte que la communication serve à la population», a indiqué Yaya Sow ministre des Infrastructures et des Transports.

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 623 06 56 23