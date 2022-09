Urgent : Mamadi Doumbouya crée un "nouveau" cadre de dialogue inclusif

CONAKRY-Le colonel Mamadi Doumbouya a signé ce lundi 19 septembre 2022, créant un cadre de dialogue inclusif en Guinée.

Placé sous l’autorité du Premier ministre chef du Gouvernement, le cadre de dialogue vise à favoriser des échanges constructifs entre des acteurs des forces vives de la Nation sur la Transition.

Le Premier ministre coordonne les activités du dialogue et rend compte périodiquement au président de la Transition, précise le décret.

Le cadre de dialogue inclusif est un organe regroupant le Gouvernement, les partis politiques et la société civile. Les critères de choix et le nombre de délégués seront déterminés après consultation entre les parties prenantes et les facilitateurs nationaux.

Le cadre de dialogue inclusif est animé par un groupe de facilitateurs nationaux reconnus sur la base de leur moralité, de neutralité et d’expertise.

Ils sont nommés par arrêté du Premier ministre Chef du Gouvernement et ont pour rôle de présider les plénière, modérer les discussions, faciliter une bonne communication entre les parties prenantes, rapprocher les positions, veiller au respect des modalités pratiques du dialogue, œuvrer pour l’atteinte des objectifs escomptés.

En son article 5, le décret indique que le groupe de facilitateurs nationaux est appuyé par un comité technique composé d’une équipe conjointe de la primature et du ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation.

Un arrêté du Premier ministre définit la composition, l’organisation et le fonctionnement du cadre de dialogue inclusif.

Les résultats issus des travaux du cadre de concertation inclusif créé par le Décret D 2022 du 06 avril 2022, sont intégrés au cadre de dialogue inclusif.

Les dépenses liées au fonctionnement du cadre de dialogue sont imputables au budget de la primature au titre d’une allocation spéciale.

Nous y reviendrons !

Africaguinee.com